ميار شريف تواجه الرومانية بوجدان في نصف نهائي بطولة بارما للتنس

تواجه ميار شريف، لاعبة منتخب مصر للتنس نظيرتها الرومانية انا بوجدان المصنفة 53 عالميا في نصف نهائي بطولة بارما المقامة في إيطاليا في الفترة من 26 سبتمبر الجاري إلى 1 أكتوبر المقبل.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً في نصف نهائي إحدى بطولات التنس فئة 250 نقطة.

وصعدت ميار للدور نصف النهائي، بعد فوزها على الأمريكية لورين ديفيد بمجموعتين دون رد، بنتيجة (7-6 و6-3).

وتأهلت ميار لربع النهائي بعد الفوز في الدور الثاني من البطولة الدولية على بطلة سويسرا سيمونا والتيرت بنتيجة مجموعتين نظيفتين.

وجاءت نتائج المجموعات كالتالي:

6/3

7/6

وتأهلت ميار للدور الثاني بعد تغلبها على آنا بوندار بطلة المجر بنتيجة مجموعتين نظيفتين أيضًا.

كانت قد تراجعت ميار شريف مركزًا في التصنيف العالمي واحتلت المركز 74 ب790 نقطة.

وحافظت التونسية أنس جابر نجمة التنس العالمية على تواجدها في المركز الثاني بالتصنيف العالمي للاعبات التنس برصيد 5090 نقطة.

وجاء حفاظ جابر على وصافة التصنيف العالمي للأسبوع الثالث على التوالي، كما واصلت البولندية إيجا شفيونتيك صدارتها للتصنيف برصيد 10180 نقطة.