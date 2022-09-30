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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم تقرر استمرار تفعيل منصاتها الإلكترونية وتعلن روابطها في المدارس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة للمدارس والمديريات والإدارات التعليمية ، شددت خلالها على ضرورة تعريف الطلاب بالروابط الخاصة بـ المنصات الالكترونية التعليمية لـ وزارة التربية والتعليم مع بدء العام الدراسي الجديد

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن روابط المنصات التعليمية تتمثل فيما يلي :

كما شددت وزارة التربية والتعليم على تنفيذ دورات تدريبية للمعلمين والطلاب والاداريين بالمحافظة على ، تفعيل البريد الإلكتروني الموحد واستخدامات تطبيقات office 365 للطلاب والمعلمين والاداريين ، وكذلك تدريب الطلاب على مسارات المهارات التكنولوجية ولغات البرمجة وتنمية المهارات الشخصية ، وتدريب المعلمين والطلاب والاداريين على قواعد الاستخدام الآمن للانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.

وعلى جانب آخر .. بشأن إلغاء إجازة السبت في المدارس .. أكدت وزارة التربية والتعليم، أنها نفت مرارا وتكرارا هذا الخبر، مؤكدة أنه عبارة عن شائعة تصدر مع كل عام دراسي من خلال السوشيال ميديا.

 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن مسألة إلغاء إجازة السبت في المدارس بالعام الدراسي الجديد من عدمه عبارة عن قرار متروك للسادة المحافظين، فهناك محافظات تطبق إجازة السبت ومحافظات اخرى لا تطبقها.

 

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه تبدأ غدا السبت، الدراسة في مدارس 12 محافظة، لا تطبق إجازة السبت وهي محافظات “ الفيوم ، بنى سويف ، المنيا ، أسيوط ، سوهاج ، قنا ، الأقصر ، أسوان، شمال سيناء ، كفر الشيخ ، البحيرة ، الإسماعيلية ” .

 

بينما تنطلق الدراسة بعد غد الأحد ، في مدارس باقي المحافظات التي تطبق إجازة السبت وهي محافظات : “ القاهرة ، الجيزة ، الإسكندرية ، القليوبية، الشرقية ، الغربية ، المنوفية ، دمياط ، بورسعيد ، السويس ، البحر الأحمر ، الوادى الجديد ، جنوب سيناء ، مرسى مطروح” .

 

وأخيرا قالت وزارة التربية والتعليم : نناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة.

تعطيل الدراسة يومين بسبب الاجازات الرسمية

وعلى جانب آخر يذكر أن تعطيل الدراسة في مصر لطلاب المدارس بسبب الإجازات الرسمية ، خبرا بحث عنه أولياء الأمور بفارغ الصبر في كل عام دراسي ، لتكون هذه الإجازات بمثابة “استراحة من الدراسة ومشاكلها " تسعى فيها الاسر للترفيه عن ابناءها لتقليل ضغط المذاكرة عليهم.

 

وفي هذا التقرير يعلن موقع صدى البلد خبرا سارا لجميع الأهالي، يتمثل في تعطيل الدراسة في مصر لطلاب المدارس خلال الأسبوع الأول من الدراسة بسبب إجازتين رسميتين.

 

فوفقا للخريطة الزمنية لـ العام الدراسي الجديد 2022 / 2023 ، من المقرر تعطيل الدراسة في مصر لطلاب المدارس بمناسبة عيد القوات المسلحة يوم 6 أكتوبر 2022 ، والمولد النبوي الشريف يوم 8 أكتوبر 2022.

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