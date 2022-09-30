المنيا .. إصابة مزارع إثر سقوطه من أعلي نخله بإحدى قرى سمالوط

أصيب مزارع مساء اليوم الجمعة إثر سقوطه من أعلي نخلة إرتفاعها 8 أمتار أثناء جمع البلح بإحدى قرى مركز سمالوط في شرق النيل بالمنيا، وتم نقله للمستشفي العام لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من مأمور مركز شرطة سمالوط شرق، بورود إشار لغرفة عمليات النجدة، تتضمن وصول "علاء. م. ع " 35 عاما مزارع مقيم بقرية جبل الطير القبلية بشرق النيل، إلي المستشفي النموذجي، مصاب باشتباه ارتجاج وكسر بالعمود الفقري، إدعاء سقوط من علو.

أفادت التحريات الأولية لفريق البحث الجنائي أن المصاب صعد أعلي نخلة بالقرية إرتفاعها يبلغ نحو 8 أمتار لجمع محصول البلح، وفجأة إختل توازنه وسقط علي الأرض ونتج عن ذلك إصابته، وجري نقله للمستشفي، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.