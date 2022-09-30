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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لشدة الرياح.. محافظ المنيا يوجه رؤساء المراكز ومسئولي الكهرباء بصيانة أعمدة الإنارة

صيانة اعمدة الانارة
صيانة اعمدة الانارة بالمنيا

استجاب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لمناشدات عدد من الاهالي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضررهم من تلف بعض أعمدة الانارة نتيجة الرياح الشديدة وسوء أوضاع الطقس الحالية.

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ووجه المحافظ اللواء أسامة القاضي رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع شركة الكهرباء لمتابعة التلفيات التي لحقت بعدد من أعمدة الانارة واصلاحها وصيانتها على الفور حفاظا على حياة المواطنين.

وفي سياق متصل شهد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا البيان العملي لمجابهة الأزمات وأخطار السيول، والذي تنفذه المحافظة بمشاركة كافة القطاعات والأجهزة التنفيذية، حيث تضمن البيان ثلاث مراحل، بدأت المرحلة الأولى بتفقد محافظ المنيا لطابور الاصطفاف والتفتيش الفني للمعدات، للتأكيد على صيانة ورفع كفاءة القدرة التشغيلية للمعدات والمركبات الخاصة بوحدات الجهاز الإداري بالمحافظة لجاهزيتها في أعمال الإغاثة والتدخل السريع والتعامل الفوري مع الأزمات والكوارث.

وقال المحافظ إن البيان العملي يهدف إلى تدريب كافة الأجهزة التنفيذية وتفقد المعدات للوقوف على جاهزيتها ، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبدالفتاح السيسي وتكليفات رئيس مجلس الوزراء والمتابعة من وزير التنمية المحلية استعدادا لموسم الشتاء للحد من أخطار السيول والأمطار.

وأضاف المحافظ أن التدريب يعد السبيل الوحيد لصقل المهارات وتنميتها عند حدوث الأزمة لا قدر الله ، موضحا أن أمن وحماية المواطنين هي مسؤولية تقع على عاتقنا جميعا مما يتطلب الاستعداد المبكر وتضافر كافة جهود وامكانيات الجهات التنفيذية .

وأوضح أنه تم خلال الأسبوع الحالي والماضي عقد عدة اجتماعات مع كافة الجهات لوضع الخطط والاستعداد لقدوم فصل الشتاء حيث تم تطهير مخرات السيول وصيانة شبكات وأغطية الصرف الصحي وصيانة أعمدة الانارة وتجهيز كافة المعدات بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات وشركة مياه الشرب والصرف الصحي .

المنيا التنسيق الكهرباء التواصل الاجتماعي توجيهات الرئيس فصل الشتاء التنمية المحلية الإنارة

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