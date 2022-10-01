صحف الكويت: بوتين يعلن ضم 4 مناطق أوكرانية ..انقلاب في بوركينا فاسو.. زيلينسكي يتقدم رسميا بطلب عضوية حلف الناتو.. السعودية تتوقع تحقيق 9 مليارات ريال فائض في الميزانية

وزير المالية: مصر تستضيف يوم التمويل 9 نوفمبر في قمة المناخ

جازبروم : 800 مليون متر مكعب من الغاز تسربت من نورد ستريم

في رابع عملية خلال أسبوع.. كوريا الشمالية تطلق صاروخين

روسيا تستخدم الفيتو ضد قرار مجلس الأمن حول عمليات الضم

السعودية تتوقع تحقيق فائض بقيمة 9 مليارات ريال في الميزانية

بوتين للروس من الساحة الحمراء: "النصر لنا"

إيران تعلن اعتقال 9 أوروبيين لدورهم في الاضطرابات





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

ونقلت صحيفة "الأنباء" عن وزير المالية المصري محمد معيط قوله إن الوزارة ستنظم يوم التمويل في 9 نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ، بحضور وزراء مالية مختلف الدول، ورؤساء مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية ومديري البنوك العالمية، وغيرهم من المعنيين بقضايا تمويل المناخ، وذلك ضمن فعاليات قمة المناخ التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل.

وأضاف الوزير، خلال جولته الميدانية بالمنطقتين الزرقاء والخضراء بمدينة شرم الشيخ، أن يوم التمويل سيتناول قضايا التمويل المبتكر وتمويل التحول العادل، ودور القطاع الخاص في تعبئة هذه الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الخضراء الصديقة للبيئة.

وأوضح أن وزارة المالية ستطرح أفكارا للنقاش حول كيفية تخفيض تكاليف «التمويل الأخضر» للدول النامية والأفريقية من أسواق المال الدولية، وآليات التعامل مع الديون السيادية، بما يتيح مصادر إضافية لتمويل التنمية المستدامة.

على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الجريدة" إن وزارة المالية السعودية أعلنت البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023م، وسط توقعات بأن يبلغ إجمالي النفقات حوالي 1,114 مليار ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1,123 مليار ريال. ويقدر أن يتم تحقيق فوائض بنحو 9 مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

ولفت وزير المالية محمد الجدعان إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.1%، مدعوماً بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة خلق الوظائف في سوق العمل، إضافة إلى تحسن الميزان التجاري للمملكة، والاستمرار في تنفيذ برامج تحقيق رؤية 2030.

وقالت "الراي" إن وزارة الاستخبارات الإيرانية، أعلنت أن قوات الأمن اعتقلت 9 أشخاص من ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد ودول أخرى؛ لدورهم في الاحتجاجات على وفاة شابة بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق.

دوليًا، أشارت "الأنباء" إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع خلال مراسم في الكرملين ضم 4 مناطق أوكرانية تحتلها قواته جزئيا، ما يصعد حربه المستمرة منذ 7 شهور ويدخلها مرحلة جديدة لا يمكن التنبؤ بها.

وقال في خطاب أمام مئات الحضور في قاعة سانت جورج في الكرملين: ”هذه هي إرادة الملايين من الناس“.

وقالت "الجريدة" إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، أن أوكرانيا ستوقع طلب انضمام عاجل الى حلف شمال الأطلسي، وذلك بعد بضع دقائق من إعلان روسيا رسميا ضم أربع مناطق أوكرانية احتلتها.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور بث على مواقع التواصل الاجتماعي: ”نتخذ قرارا حاسما عبر توقيع ترشح أوكرانيا بهدف الانضمام العاجل إلى حلف شمال الأطلسي“.

وذكرت "الراي" أن متحدث باسم شركة جازبروم للغاز التي يسيطر عليها الكرملين قال إن 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت بعد أن أصابت انفجارات خطي أنابيب تحت البحر، مشيرًا إلى أنه أبلغ جلسة للأمم المتحدة عبر وصلة فيديو أن حجم الغاز المتسرب يعادل ثلاثة أشهر من الإمداد للدنمارك.

وقالت "الجريدة" إن هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة بكوريا الجنوبية أعلنت إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين صوب الساحل الشرقي يوم السبت، في رابع عملية إطلاق تقوم بها بيونج يانج خلال أسبوع مع تصعيد التوتر في شبه الجزيرة الكورية.

وأشارت "الوطن" إلى أن الضابط برتبة كابتن في جيش بوركينا فاسو إبراهيم تراوري أعلن في بيان بثه التلفزيون الوطني مساء الجمعة، إنه أطاح بالقائد العسكري بول هنري داميبا وحل الحكومة في ثاني انقلاب في الدولة الواقعة بغرب إفريقيا في غضون ثمانية أشهر.

وأفادت "القبس" بأن روسيا استخدمت حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرار في مجلس الأمن الدولي يدين قيامها بضم أربع مناطق أوكرانية، فيما امتنعت الصين عن التصويت ومثلها ثلاث دول أخرى، فيما قال الرئيس الروسي إن روسيا ستحقق ”النصر“ في النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال حفل موسيقي في الساحة الحمراء وسط موسكو بعد ضم 4 مناطق أوكرانية، مضيفًا على وقع تصفيق آلاف من أنصاره: ”النصر سيكون لنا“.