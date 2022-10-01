مجلة أمريكية: أوكرانيا فاجأت واشنطن بطلب الانضمام إلى حلف الناتو

أفادت مجلة “بوليتيكو” الأمريكية، اليوم السبت، بأن قرار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، بالتقدم بطلب للانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل كان مفاجئا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ونقلت المجلة عن مصادر قولها: "إن إعلان أوكرانيا عن رغبتها في تسريع عضوية الناتو كان مفاجئا لإدارة بايدن".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، بعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن كييف ستتقدم بطلب للانضمام إلى "الناتو" بشكل عاجل.

وعلقت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بشكل منضبط على طلب أوكرانيا الانضمام إلى حلف "الناتو" بشكل عاجل، قائلة: إن برلين تحاول منع دول أخرى من الانجرار إلى الأزمة.



وفشل مجلس الأمن الدولي، أمس، في تمرير مشروع قرار بإدانة انضمام أراض أوكرانية إلى روسيا، بعدما استخدمت موسكو حق "الفيتو"، فيما امتنعت الصين عن التصويت.

وصوت 10 أعضاء في المجلس بالموافقة على مشروع القرار، فيما صوتت روسيا بمعارضة القرار وامتنعت 4 دول عن التصويت، من بينها الصين.