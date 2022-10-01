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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز علي النيجر وليبيريا.. الجمهور: من الظلم تقييم فيتوريا الآن.. فيديو

صدى البلد

بدأ روي فيتوريا مسيرته مع المنتخب المصري بالفوز في مبارتين متتالتين أمام النيجر و ليبريا ونال أداء المنتخب إعجاب الجماهير إلى حد ما , و لكن بطبع الجمهور المصري لا يعترف إلا بالمباريات الرسمية و البطولات لذلك فيتوريا في مهمة صعبة وتوقيت هو الأصعب وأمامه الكثير حتى ينال ثقة المصريين.

وقامت عدسة صدى البلد باستطلاع أراء الجماهيرحول أداء المنتخب مع فيتوريا وجاءت بعض الاراء كالاتي : -

حيث قال عمرو أن شكل المنتخب تحسن بشكل كبير عن الفترة السابقة وأنه يتوقع ان يستمر فيتوريا مع المنتخب لفترة كبيرة وتابع: لو فهم اللاعبين المصريين كويس هيقدر يحصد البطولات.

بينمال قال إبراهيم أن الحكم على المدير الفني في الوقت الحالي صعب للغاية وظالم في نفس الوقت حيث أن المباريات الودية ستكون أسهل بكثير من المبارايات الرسمية , لذالك دعونا نعطي الحكم للوقت والمباريات سوف توضح معدن المدرب.

بينما قال فؤاد أن المنتخب كان مميز للغاية بمشاركة صلاح وبدونه وهذا ما افتقدناه في الفترة السابقة , وتابع أتوقع تفوق المنتخب في الفترة القادمة خصوصاً مع الجيل الصاعد وعمل خليط قوى بين اللاعبين الكبار والناشئين.

 

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