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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الجارديان: إضراب السكك الحديدية يوقف معظم القطارات في أنحاء المدن البريطانية

إضراب السكك الحديدية
إضراب السكك الحديدية في بريطانيا

ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية، أن إضراب السكك الحديدية في بريطانيا، الذي يعد الأكبر منذ عقود، سيؤدي لتوقف معظم القطارات، اليوم /السبت/، حيث تجتمع كافة النقابات لأول مرة خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن يكون ذلك الاضطراب أسوأ بكثير مما حدث خلال إضرابات السكك الحديدية الأخرى العام الجاري، إذ سيشارك كل من أعضاء نقابات الجمعية المنتسبة لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء والاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل كذلك هيئة المعايير الفنية والسلامة البريطانية جميعا فيه لمدة 24 ساعة.
وأوضحت الصحيفة البريطانية - عبر موقعها الإلكتروني - أنه لم يتم تشغيل القطارات في العديد من المناطق مع عدم وجود خدمات مباشرة على الإطلاق في العديد من المدن مثل لندن وبرمنجهام ومانشستر وإدنبره على أن يظل تشغيل حوالي 11% فقط من الجداول اليومية بالتزامن مع الإضراب.
من جانبها، دعت شبكة السكك الحديدية البريطانية جميع الركاب الذين ما زالوا يرغبون في السفر بالقيام بذلك فقط عند الضرورة القصوى حيث سيتم تعطيل الخدمات، صباح غد /الأحد/، على أن تبدأ في وقت لاحق بعودة الموظفين إلى العمل.
وأشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أيضا الإعلان عن إضرابات أخرى يوم الأربعاء المقبل، والسبت 8 أكتوبر الجاري، من قبل الاتحاد الوطني لعمال السكك الحديدية والبحرية والنقل البريطاني.
وقال الأمين العام للجمعية المنتسبة لمهندسي القاطرات ورجال الإطفاء ميك ويلان، "إنه من المرجح أن يتبع ذلك الإضراب مزيد من الإضرابات"، مشيرا إلى أن مطالب السائقين هي رفع تجميد الأجور.
وكان قد تم إلغاء الإضرابات التي كان من المقرر إجراؤها الشهر الماضي بسبب فترة الحداد بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

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