باقة 300 ألف جنيه .. 5 سيارات موديل 2022 هم الأكثر انتشارا في مصر ..صور

ينتشر في السوق المصري للسيارات الكثير من ماركات السيارات موديل 2022 التي يرغب في اقتناءها الكثير من المواطنين ، بسبب الإمكانيات والمميزات التي تمتلكها هذه الإصدارات ، بالإضافة إلي أنها توفر اكبر قدر من الراحة والأمان لسائقها وركابها .

وفي ذألك السياق يقدم موقع " صدى البلد " الإخباري قائمة بـ 5 سيارات موديل 2022 هم الأكثر انتشارا في مصر.

1-سوزوكى سيلاريو 2022

تحصل سيارة سوزوكي سيلاريو 2022 علي قوتها من محرك سعة 1000 سي سي ، ينتج قوه قدرها 65 حصان ، وعزم اقصي للدوران 89 نيوتن/ متر ، مقترن بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات ، وتستهلك السيارة 3.7 لتر لقطع مسافة 100كم/ ساعة .

تقدم سيارة سوزوكي سيلاريو 2022 بسعر يبدأ من 239 الف جنيه ، ويصل إلي 284 الف جنيه .

سوزوكى سيلاريو 2022

2-شيفروليه أوبترا 2022

زودت سيارة شيفروليه أوبترا 2022 بمحرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 110 حصان ، وعزم اقصي للدوران 147 نيوتن/ متر ، وتصل السرعة إلي العجلات عن طريق ناقل حكرة أوتوماتيك سداسي السرعات .

تتوافر سيارة شيفروليه أوبترا 2022 بأسعار تبدا من 208 الف جنيه ، وتصل إلي 277 الف جنيه .

شيفروليه أوبترا 2022

3-شيرى اريزو 5 2022

تحتوي سيارة شيري اريزو 5 2022 علي محرك سعة 1500 سي سي ، ينتج قوه قدرها 113 حصان ، مقترن بناقل حركة أوتوماتيك ، وتستهلك 18.1 لقطع مسافة 100 كم/ ساعة .

تأتي سيارة شيري اريزو 5 2022 بسعر يبدأ من 252 الف جنيه ، ويصل إلي 280 الف جنيه .

شيرى اريزو 5 2022

4-شانجان ألسفن 2022

تستمد سيارة شانجان ألسفن 2022 قوتها من محرك سعة 1400 سي سي ، وينتج قوه قدرها 101 حصان ، وعزم اقصي للدوران 135 نيوتن/ متر ، متصل بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات .

يتراوح سعر سيارة شانجان ألسفن 2022 من 240 الف جنيه ، إلي 270 الف جنيه .

شانجان ألسفن 2022

5-بروتون ساجا 2022

جاءت سيارة بروتون ساجا 2022 بمحرك سعة 1300 سي سي ، ينتج قوه قدرها 95 حصان ، وعزم اقصي للدوران 120 نيوتن/ متر ، وتصل قوه المحرك إلي العجلات عن طريق ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات .

بروتون ساجا 2022

يبدا سعر سيارة بروتون ساجا 2022 ، من 280 الف جنيه.

