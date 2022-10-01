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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

السيدان الأفخم في العالم.. مرسيدس مايباخ تتألق بإصدار استثنائي | صور

مرسيدس مايباخ اس
مرسيدس مايباخ اس كلاس

كشفت شركة تعديل السيارة الألمانية برابوس عن نسخة معدلة لأحدث جيل من سيارة السيدان الفاخرة الشهيرة مرسيدس مايباخ اس كلاس " Maybach S-Class " .

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مرسيدس  مايباخ اس كلاس

وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها برابوس من وضع يديها على نسخة خاصة يطلق عليه أسم "600 Masterpiece"، وتستند إلى S580 4Matic مع V8، ويظهر شعار الشركة محاطًا بشعارين كبيرين V12 مخصصين لطراز S680 الرائد.

مرسيدس  مايباخ اس كلاس

اكتسبت السيارة السيدان الفاخرة Maybach S-Class ذات المظهر الشرس مجموعة هيكل دقيقة مع مكونات من ألياف الكربون تتميز إما بلمسة نهائية لامعة أو غير لامعة لتتماشى مع عناصر الكروم الداكنة.

 

مرسيدس  مايباخ اس كلاس

 تقول برابوس إن أجزاء ما بعد البيع هذه أكثر من مجرد عرض لأنها تلعب دورًا وظيفيًا، وعلى سبيل المثال ، تم تحسين شفة الجناح الأمامي في نفق الرياح الخاص بالتبريد لتقليل رفع المحور الأمامي وتوجيه تدفق الهواء بشكل أفضل إلى المكابح الأمامية والرادياتير.

مرسيدس  مايباخ اس كلاس

في الخلف، يحتوي موزع الكربون على فتحتين كبيرتين للأطراف المستطيلة ذات الحجم الكبير التي تنتمي إلى عادم رياضي مخصص، ويركب Maybach S-Class على عجلات مونوبلوك الشهيرة، والتي يبلغ قياسها 22 بوصة، وتتميز بمظهر الكروم الداكن. 

 

مرسيدس  مايباخ اس كلاس

تأتي العجلات الجديدة مغلفة بإطارات Pirelli P Zero مقاس 265/35 ZR22، وقام المهندسون بجعل السيارة السيدان منخفضة بمقدار 20 ملم (0.8 بوصة) بعد العبث بنظام التعليق الهوائي.

 

ستعتمد Maybach S-Class على محرك V8 مزدوج التوربو لتوليد 600 حصان، بفضل عزم دوران الذروة الهائل البالغ 590 رطل-قدم (800 نيوتن متر)، تصل Maybach S-Class المطورة الآن إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كم / ساعة) من السكون في أربع ثوانٍ ونصف فقط، وتصل سرعتها القصوى الى 155 ميلاً في الساعة (250 كم / ساعة).

مرسيدس  مايباخ اس كلاس

يُلاحظ أن أهم ما يميز السيارة منذ اللحظة التي تفتح فيها الأبواب، قيام برابوس بتغطية الجزء الداخلي للسيارة بأجود أنواع الجلود، مع تشطيب مذهل، يمتد إلى حصائر الأرضية وبطانة السقف بينما تستمر المعالجة السخية بألياف الكربون في الداخل، حتى بالنسبة للدواسات ذات النقاط المطاطية لتجنب الانزلاق.

برابوس مايباخ السيدان Maybach S-Class S-Class

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