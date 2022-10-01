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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اليوم .. بطلات سلة الزهور يخضن النهائي العالمي في بطولة 3x3 تحت سفح الأهرامات

صدى البلد

يخوض اليوم فريق 'ثري أميجوز' المكون من بطلات سلة الزهور "مريم مراد، ومريم عادل، وليلي خالد" النهائي العالمي في بطولة 3x3 تحت سفح أهرامات الجيزة بمشاركة 25 فريقا.


وتأهل ثلاثي الزهور إلى إلى بطولة العالم بعد احتلالهن المركز الأول في بطولة النهائي الوطني لكرة السلة 3x3 التي أقيمت بالإسكندرية، كما تأهل في منافسات الرجال فريق 'شو تايم‘.

وقد أعربت فتيات سلة الزهور عن سعادتهن البالغة في خوض النهائي العالمي ليمثلن مصر ونادي الزهور.

وقالت مريم مراد: نطمح تحقيق مركز يليق بإسم مصر ونادي الزهور الذي دعمنا بشكل كبير وفتح لنا الملعب ليكون متاح في كل وقت ودائما خلفنا في المباريات وتم حل جميع المشكلات وتلبية جميع طلباتنا من قبل إدارة النادي.


فيما أضافت ليلي خالد : طموحنا كبير وبطولات 3 ضد 3 في غاية الصعوبة ومن الممكن أن يحدث مفاجأة بكل تأكيد ولكن سنحاول التركيز لتحقيق أفضل نتيجة.


وأوضحت مريم عادل : لدينا أفضلية لأننا من نادي واحد ومتفاهمين للغاية على عكس باقي الفرق.

وتقام البطولة تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري لكرة السلة، وتعد البطولة رسمية و مدرجة في جدول الاتحاد ويتم احتساب نقاطها في النظام الرسمي لاتحاد كرة السلة المصري.

وزارة الشباب والرياضة الاسكندرية الشباب والرياضة كرة السلة الاتحاد المصري

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