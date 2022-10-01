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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس المتهم بقتل والديه وإصابة جدته وابنة شقيقته فى بنها 45 يوما

متهم - صورة أرشيفية
متهم - صورة أرشيفية

امرت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسى بحبس المتهم  بقتل والدته ووالده وإصابة جدته ونجلة شقيقته فى بنها 45 يوما على ذمة التحقيقات مع ايداعة مستشفى الصحة النفسية بالعباسية وارفاق تقرير نهائى بحالتة النفسية والعقلية  من اللجنة المختصة للعرض على المحكمة.

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كان المتهم ويدعى "شريف ا م ا " 36 سنة موظف مفصول  قد قام بقتل  والدته " ن ا ب " ووالده " ا م ا " وأصاب جدتة " ت ي ب " و نجلة شقيقتة وتدعى " ا ا ت "  بطعنهم عدة طعنات .


ومثل المتهم أمام هيئة المحكمة رفقة دفاعه مدعيا  بوجود " جن " يعيش فى جسده ويجبره على إيذاء  بعض الاشخاص ممن هم " ممسوسين " من الجان على حد قوله وان قصده من وراء قتلهم هو حمايتهم .


وتبين للمحكمة من خلال الأوراق أن المتهم سبق ايداعه مستشفى الأمراض العقلية والنفسية " أبو العزايم " منذ 3 سنوات وغير معروف سبب إخراجه فيما أظهر التقرير المبدئى لأحد المستشفيات أنه يعانى من هلاوس سمعية  بسبب إدمانه للمخدرات وتهيىء له أن الجان يتناقشون معه ويعطوه أوامر لابد أن يستجيب لها وهناك ارتباط  بين الادمان والمرض النفسى  وان أعراض والبرانويا واضحة لديه .


فى وقت سابق شهدت مدينة بنها حادثا مأساوي حيث اقدم مريض نفسى على قتل والدته بخنقها بإيشارب ثم امسك فازة وانهال على والده ضربا وجدته ونجلة شقيقته باصابات بالغة  وتم نقلهم إلى المستشفيات المختصه ببنها والقاهرة وألقى القبض على المتهم.

بنها المستشفيات مريض نفسي الصحة النفسية الإدمان

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