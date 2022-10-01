بسعر يبدأ من 180 ألف جنيه .. 5 سيارات هاتشباك في مصر |صور

تمتلك فئة الهاتشباك شعبية كبيرة داخل السوق المصري، وخاصة بين جمهور الشباب والفتيات، نسبة إلى عدة عوامل أبرزها الأبعاد الخارجية المتقاربة نسبيًا، وسهولة الاصطفاف وخاصة للمقبلين الجدد على قيادة السيارات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري قائمة بأسعار 5 سيارات هاتشباك داخل السوق المصري.

أسعار 5 سيارات هاتشباك داخل السوق المصري

1 – سوزوكي التو موديل 2022

تعتبر السيارة سوزوكي التو موديل 2022 واحدة من أبرز الإصدارات التي تنتمي لفئة الهاتشباك، والتي تعمل بمحرك 800 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال فقط مكون من 5 سرعات جر امامي، بينما ينتج موتور السيارة قوة 47 حصانا، و 69 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 130 كم/ساعة.

وتعتمد السيارة سوزوكي ألتو موديل 2022 على فئة واحدة بقيمة قدرها 179.900 جنيه.

أسعار 5 سيارات هاتشباك داخل السوق المصري

2 – هيونداي I10 موديل 2022

تأتي السيارة هيونداي I10 موديل 2022 بموتور 4 سلندر، 1200 سي سي، مدعوم بناقل حركة خماسي السرعات بقدرات أوتوماتيكية، مع قوة قدرها 84 حصانا، وعزم دوران يبلغ 117 نيوتن/متر، ويمكن للسيارة من خلال تلك القدرات أن تنطلق من وضع السكون 0 وصولًا لـ 100 كم/ساعة في غضون 12.6 ثانية.

وتقدم الفئة الأولى من السيارة هيونداي I10 موديل 2022 بسعر 335 الف جنيه، بينما بلغ سعر الفئة الثانية بقيمة 345 ألف جنيه.

أسعار 5 سيارات هاتشباك داخل السوق المصري

3 – هيونداي I20 موديل 2022

تعتمد السيارة هيونداي I20 موديل 2022 على ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 6 سرعات، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1400 سي سي، مع عزم دوران يبلغ 134 نيوتن/متر، وقوة 99 حصانا، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 11.6 ثانية.

وتبدأ أسعار السيارة هيونداي I20 موديل 2022 من 455 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه للفئة الرابعة، بينما بلغ سعر الفئة الثانية 475 و 490 ألف جنيه للثالثة.

أسعار 5 سيارات هاتشباك داخل السوق المصري

4 – تويوتا ياريس موديل 2022

تستمد السيارة تويوتا ياريس موديل 2022 قوتها من محرك 3 سلندر، بقوة 123 حصانا، 1500 سي سي، و 153 نيوتن/متر من عزم الدوران، معتمد على ناقل حركة من 6 سرعات CVT، مع سرعة قصوى تصل إلى 175 كم/ساعة، بالإضافة إلى امكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11 ثانية.

وتقدم الفئة الاولى بقيمة قدرها 475 الف جنيه، بينما يبلغ سعر الفئة الثانية 495 ألف جنيه.

أسعار 5 سيارات هاتشباك داخل السوق المصري

5 - ستروين C3 موديل 2022

تحتوي السيارة ستروين C3 موديل 2022 على ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، يعمل بمحرك 1200 سي سي، بقوة 110 حصانا، و 205 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومن خلال تلك القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من وضع السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كم/ساعة خلال 10 ثواني.

وتبدأ أسعار الفئة الأولى من 358.900 جنية حتى 413.900 جنيه للفئة الثانية.