25 ألف جنيه زيادة في أسعار شيري تيجو 7 برو بالسوق المصري

شهدت السيارة شيري تيجو 7 برو 2022 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المحلي، لتشمل جميع الفئات المقدمة من هذه النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام، والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، وقدرت الزيادة الجديدة بنسبة بلغت 25 الف جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري القائمة الجديدة لاسعار السيارة شيري تيجو 7 برو 2022 في مصر.

شيري تيجو 7 برو 2022

زودت السيارة شيري تيجو 7 برو 2022 بالعديد من التجهيزات بحسب الفئة المقدمة ومنها، شاشة ملونة تعمل باللمس قياسها 10 بوصة تدعم التطبيقات الحديثة مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، وفتحة سقف بانوراما.

شيري تيجو 7 برو 2022

كما تعتمد السيارة شيري تيجو 7 برو 2022 على جنوط رياضية 18 بوصة، ومكيف للهواء ثنائي المناطق، وقفل مركزي، وامكانية فتح وغلق حقيبة التخزين كهربائيًا، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية وأمامية، وكاميرا لدعم قائد المركبة.

شيري تيجو 7 برو 2022

وحصلت السيارة شيري تيجو 7 برو 2022 على ناقل حركة أوتوماتيكي السرعات بتقينة الدفع الامامي للعجلات، يعمل بمحرك 1500 سي سي تيربو، 4 سلندر، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 210 نيوتن/متر، وقوة قدرها 154 حصانا.

شيري تيجو 7 برو 2022

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 7 برو 2022 بعد الزيادة الاخيرة

الفئة الأولى شيري تيجو 7 برو 2022 بقيمة قدرها 575 ألف جنيه بدلاً من 550 الف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 برو 2022 بقيمة قدرها 620 ألف جنيه بدلاً من 595 ألف جنيه.