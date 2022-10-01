نشرة أخبار العالم.. اعتقال شابة ثانية في إيران لعدم ارتدائها الحجاب.. زعيم الشيشان يطالب روسيا باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا.. وفرنسا ترد على اتهامها بالوقوف وراء انقلاب بوركينا فاسو

نشر موقع صدى البلد الإخباري على مدار الساعات القليلة الماضية، عددًا كبيرًا من الموضوعات والأخبار التي ركزت على الشأنين الإقليمي والدولي، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

بعد مهسا أميني.. إيران تعتقل صحفية لتناولها الطعام بدون حجاب

اعتقلت قوات الأمن في إيران، امرأة، بعد انتشار صورة لها خلال تناول الطعام في مطعم بطهران بدون ارتداء الحجاب، وذلك بعد أسابيع على وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، ألتي توفيت بعد القبض عليها لنفس السبب.

وقالت وسائل إعلام محلية في إيران، إن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على الصحفية دنيا راد، بعد نشرها صورة وهي تتناول وجبة إفطار في أحد المطاعم من دون حجاب، وانتشرت الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن شقيقة الصحفية الإيرانية قولها إن الأجهزة الأمنية اتصلت بدنيا، واستدعتها لشرح الموقف.

زعيم الشيشان يطالب روسيا باستخدام السلاح النووي في أوكرانيا

دعا زعيم الشيشان رمضان قديروف روسيا، إلى استخدام السلاح النووي في أوكرانيا، بعد خسارة بلدة "ليمان" الاستراتيجية.

وقال زعيم الشيشان في بيان على حسابه بموقع "تليجرام" إنه في رأيه الشخصي يحب على روسيا "استخدام أسلحة نووية تكتيكية"، بعد انسحاب القوات الروسية من ليمان شرقي أوكرانيا.

كما طالب قديروف باتخاذ إجراءات صارمة لحسم المعركة في أوكرانيا، بما في ذلك إعلان الأحكام العرفية واستخدام أسلحة نووية منخفضة القوة.

وألقى زعيم الشيشان باللوم على عدد من القادة الروس في المعركة، قائلا إن تحركاتهم وأوامرهم كانت سبب خسارة مدينة ليمان الأوكرانية.

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة

استشهد مواطن فلسطيني ( ١٨ عاماً) وأصيب آخر، اليوم السبت، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة العيزرية بالقدس المحتلة.

ونقلت تقارير محلية عن شهود عيان، أن جيش الاحتلال أعدم الشاب فايز دمدوم قرب مسجد المرابطين بالعيزرية، وأصاب آخر بجراح وصفت بالخطيرة.

وأشارت، أن جيش الاحتلال أرتكب جريمة إعدام بإطلاق الرصاص الحي والمباشر على الشابين اللذان كانا يستقلان دراجة نارية، ما أدى لإستشهاد شاب وإصابة آخر بجراح خطيرة ونقله لجهة مجهولة.

وأضافت التقارير أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة ومنعت الإقتراب من مكان الجريمة، في حين ما زالت تطلق الرصاص الحي.

فرنسا ترد على اتهامها بالوقوف وراء انقلاب بوركينا فاسو

نفت فرنسا، السبت، الاتهامات الموجهة إليها بضلوع الجيش الفرنسي في الانقلاب العسكري الأخير في بوركينا فاسو، بعد يوم من إعلان الإطاحة برئيس المجلس العسكري بول هنري داميبا.

وقالت السفارة الفرنسية في بوركينا فاسو إنها أصدرت بيانا ردا على تقارير متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يأتي ذلك بعد إعلان ضباط بجيش بوركينا فاسو عبر التلفزيون الرسمي، أمس الجمعة، الإطاحة بالرئيس الانتقالي المقدم بول هنري سانداوجو داميبا، و حل الحكومة وإغلاق الحدود حتى إشعار آخر.

حسن نصر الله عن ترسيم الحدود مع إسرائيل: نحن أمام أيام حاسمة

قال الأمين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن لبنان تلقى ردا مكتوب من الوسيط الأمريكي، حول مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا.

وتابع حسن نصر الله في كلمة "نحن أمام أيام حاسمة في ملف الترسيم ونأمل أن تكون خواتيمه جيدة ما سيفتح أفاقا جديدة وواعدة للشعب اللبناني.. وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور".

وأضاف أمين عام حزب الله "إذا وصل ملف الترسيم إلى النتيجة المطلوبة والطيبة.. سيكون ذلك نتاج الوحدة والتعاون والتضامن الوطني".

وحدة الحلف مهددة.. الوجه الآخر لتصدع الناتو ينكشف مع حرب أوكرانيا

عندما نشرت مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية مقالاً بعنوان "اللعب بالنار في أوكرانيا"، كان رد قيادة حلف شمال الأطلسي “الناتو” سريعًا وساخطًا، حيث كان محور رفضها له هو إصرارهم على تحالف الناتو الموحد بقيادة الولايات المتحدة الذي حشد العالم ضد الغزو الروسي لأوكرانيا. ومع ذلك، يبدو أن الرواية كاذبة حيث إن معظم شعوب العالم كانت بقيادة حكومات لم تتخذ أي موقف من الحرب، وكثير منهم لا ينظرون إلى الأعمال العدائية على أنها "أزمة عالمية" ولكن على أنها "صراع إقليمي".

وذكر مقال لصحيفة “هيل” الأمريكية، أن مراقبي الناتو لاحظوا أيضًا أنه على مدار العشرين عامًا الماضية، بدءًا من الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، لم يكن الحلف موحدًا بشأن مسائل الحرب والسلام. علاوة على ذلك فمع مرور الوقت، أظهرت دوله عدم اهتمام متزايد بمخاطر الصراع العسكري.

توقف تسرب الغاز من خط أنابيب نورد ستريم 2

أعلن متحدث باسم الشركة المشغلة لخط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، اليوم السبت، أن تسرب الغاز عبر الخط قد توقف.

وقال أولريش ليسيك إن تسرب الغاز من خط الأنابيب "نورد ستريم 2" تحت بحر البلطيق "توقف نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه"، موضحا أنه "لا يزال هناك غاز في خط الأنابيب".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قالت إن 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت، بعد انفجارات أصابت خطي أنابيب نورد ستريم تحت البحر.