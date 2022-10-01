عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حسن نصر الله عن ترسيم الحدود مع إسرائيل: نحن أمام أيام حاسمة

حسن نصر الله عن ترسيم
حسن نصر الله عن ترسيم الحدود مع إسرائيل: نحن أمام أيام حاسمة

قال الأمين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن لبنان تلقى ردا مكتوب من الوسيط الأمريكي، حول مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا.

وتابع حسن نصر الله في كلمة "نحن أمام أيام حاسمة في ملف الترسيم ونأمل أن تكون خواتيمه جيدة ما سيفتح أفاقا جديدة وواعدة للشعب اللبناني.. وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور".

وأضاف أمين عام حزب الله "إذا وصل ملف الترسيم إلى النتيجة المطلوبة والطيبة.. سيكون ذلك نتاج الوحدة والتعاون والتضامن الوطني".

وأعرب نصر الله عن أمله في أن يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى تشكيل حكومة حقيقية في لبنان، داعيا إلى تحقيق قضائي وجدي في ملف "قوارب الموت".

وقال حسن نصر الله إن "جلسة البرلمان الأخيرة أثبتت أن من يريد انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يتبعد عن منطق التحدي لصالح التشاور".

لبنان.. عون يتسلم الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم مقترح الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، سلمت الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مقترحا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

كما تسلم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، نسخ من المقترح الأمريكي، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات عدة، عبر وساطة أمريكية، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيما يدور الخلاف حول حقوق التنقيب عن الغاز في نطاق حقل "كاريش" والخط 29.

فيما أوضح مصدر بالرئاسة اللبنانية أن "الرد اللبناني على المقترح سيتم في أسرع وقت ممكن تمهيداً للانتقال إلى الخطوة المقبلة".

نصر الله لبنان إسرائيل حسن نصر الله ترسيم الحدود البحرية لبنان وإسرائيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

الدولار يهبط بقوة عالميًا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

حسين الشحات أبرزهم.. فرج عامر يعلن رحيل 10 لاعبين عن الأهلي

مفيش امتحانات.. أستاذ مناهج يزف بشرى لطلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائي

مباراة ليفربول وبرايتون مباشر الآن 3-2 في الدوري الإنجليزي لحظة بلحظة

بعد إعارتهم.. الأهلي يرفع أسماء 4 لاعبين من القائمة المحلية.. تفاصيل

عجب الخواجة.. الزمالك يحصل على موافقة فيريرا لضم خليفة محمد صلاح.. تفاصيل

محترف في اليونان.. فرج عامر يعلن تعاقد الأهلي مع صفقة جبارة

موضوعات متعلقة

واجهوا من يقيد العدالة.. رسالة عاجلة من ميشال عون لقضاة لبنان

لبنان.. عون يتسلم الاقتراحات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

لبنان.. انفجار في خزانات الوقود ببلدة مزبود

ترشيحاتنا

لحظة مرعبة.. موجة مدمرة تضرب شواطئ ميامي الامريكية.. شاهد

ليفربول يواصل السقوط بالتعادل مع برايتون في الدوري الإنجليزي

يضرب ولاية فلوريدا الأمريكية.. لقطات مذهلة من الفضاء لإعصار إيان |شاهد

الداخلية تداهم أوكار الكيف وتضبط مخدرات بـ 221 مليون جنيه.. فيديو

تجار العلم.. "رسالة أب" من محافظ بورسعيد لأولياء الأمور والطلاب قبل الدراسة

انتمائي لديني ولوطني.. نهلة الصعيدي: لم أنضم يوماً من الأيام للإخوان ولن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة محمد سامي تثير الجدل بإطلالة باهظة الثمن|شاهد

رد فعل غير متوقع من جمال شعبان عن تصريحات ياسمين عز المثيرة للجدل|شاهد

ونش الحب.. أردنية تثير الجدل بإهداء زوجها 10 آلاف وردة

بعد تصريحاتها المثيرة للجدل.. إطلالات وضعت نادية الجندي في مأزق| شاهد

فيديو

تاهوا منذ 5 أيام.. البحث عن 3 أشخاص فى صحراء مطروح

المالديف وماء زمزم| قائمة أمنيات صيدلي حلوان واللحظات الأخيرة قبل رحيله.. تغطية خاصة

نصب وشعوذة.. حكاية الشيخ إبراهيم في النصب على خلق الله| فيديو جراف

ماذا سيحدث للعيش الفينو والسياحي بعد ارتفاع أسعار الدقيق والردة؟| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ