حسن نصر الله عن ترسيم الحدود مع إسرائيل: نحن أمام أيام حاسمة

قال الأمين لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، إن لبنان تلقى ردا مكتوب من الوسيط الأمريكي، حول مفاوضات ترسيم الحدود مع إسرائيل، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا.

وتابع حسن نصر الله في كلمة "نحن أمام أيام حاسمة في ملف الترسيم ونأمل أن تكون خواتيمه جيدة ما سيفتح أفاقا جديدة وواعدة للشعب اللبناني.. وسيتضح ما هو موقف مسؤولي الدولة وإلى أين تتجه الأمور".

وأضاف أمين عام حزب الله "إذا وصل ملف الترسيم إلى النتيجة المطلوبة والطيبة.. سيكون ذلك نتاج الوحدة والتعاون والتضامن الوطني".

وأعرب نصر الله عن أمله في أن يتم التوصل خلال الأيام المقبلة إلى تشكيل حكومة حقيقية في لبنان، داعيا إلى تحقيق قضائي وجدي في ملف "قوارب الموت".

وقال حسن نصر الله إن "جلسة البرلمان الأخيرة أثبتت أن من يريد انتخاب رئيس للجمهورية يجب أن يتبعد عن منطق التحدي لصالح التشاور".

وكانت السفيرة الأمريكية لدى لبنان، سلمت الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مقترحا بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

كما تسلم رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، نسخ من المقترح الأمريكي، حسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات عدة، عبر وساطة أمريكية، لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، فيما يدور الخلاف حول حقوق التنقيب عن الغاز في نطاق حقل "كاريش" والخط 29.

فيما أوضح مصدر بالرئاسة اللبنانية أن "الرد اللبناني على المقترح سيتم في أسرع وقت ممكن تمهيداً للانتقال إلى الخطوة المقبلة".