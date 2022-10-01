رئيس الحكومة اللبنانية يتسلم مقترح الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

تسلم رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، العرض الخطي الذي قدمه الوسيط الأمريكي أموس هوكشتين حول ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل.

جاء ذلك خلال استقبال ميقاتي لسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية دوروثي شيا اليوم /السبت/.

وسلمت شيا الرئيس ميقاتي العرض الخطي من الوسيط الأمريكي في المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود الجنوبية البحرية اموس هوكشتين ، والذي يتعلق بترسيم الحدود.

وكانت السفيرة الأمريكية قد سلمت الرئيس اللبناني ميشال عون في وقت سابق اليوم رسالة خطية تتضمن مقترح الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود.