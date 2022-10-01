توقف تسرب الغاز من خط أنابيب "نورد ستريم 2"

أعلن متحدث باسم الشركة المشغلة لخط أنابيب غاز "نورد ستريم 2"، اليوم السبت، أن تسرب الغاز عبر الخط قد توقف.

وقال أولريش ليسيك إن تسرب الغاز من خط الأنابيب "نورد ستريم 2" تحت بحر البلطيق "توقف نتيجة حدوث توازن ضغط بين الغاز والمياه"، موضحا أنه "لا يزال هناك غاز في خط الأنابيب".

وكانت شركة "غازبروم" الروسية، قالت إن 800 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي تسربت، بعد انفجارات أصابت خطي أنابيب نورد ستريم تحت البحر.

والأسبوع الماضي، اكتُشفت تسريبات من خطي أنابيب نورد ستريم 1 و2 ، اللذين يمتدان من روسيا إلى أوروبا عبر بحر البلطيق.

من جانبه، اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة وحلفاءها بتفجير خطوط أنابيب نورد ستريم.

وتابع "بدأوا في تدمير البنية التحتية للطاقة لعموم أوروبا.. من الواضح للجميع من يستفيد من هذا.. طبعا المستفيد هو من فعلها".

في حين قال الاتحاد الأوروبي إنه يعتقد أن "عمليات تخريب" أدت إلى الأضرار التي لحقت بخطوط أنابيب نورد ستريم 1 و 2 في المياه السويدية والدنماركية.

بدوره، نفى البيت الأبيض الاتهامات الروسية حول وقوف واشنطن وراء عمليات تخريب نورد ستريم.

وفي ذات السياق، قدر الخبراء مدة إصلاح خطي الغاز بأنها قد تستغرق أكثر من 6 أشهر، ما يشكل أزمة إضافية بإمدادات الطاقة لأوروبا خلال فصل الشتاء.