محافظ البحر الأحمر عن تطوير الممشى السياحي : عايز اطلع الأجنبي من الفندق

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على افتتاح أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة لـ الممشى السياحي بمدينة الغردقة.

وقال عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن الممشى السياحي متواجد في منتصف الغردقة وهو ظهير معظم الفنادق في الغردقة ".

وتابع عمرو حنفي:" طول الممشى حوالي 7 كيلو متر ، وتم انشاؤه منذ 20 عاما، ولم يتم رفع كفاءته منذ فترة زمنية طويلة وهو المتنفس الرئيسي لأي سائح متواجد في الفنادق المطلة على الممشى ".

وأكمل عمرو حنفي:" تم إضافة عدة خدمات للممشى السياحي والمستهدف هو جذب السائح للخروج من الفندق ويجلس على مقهى او يتناول الطعام في مطعم ".

ولفت عمرو حنفي:" تم تجديد جميع ارضيات الممشى وتم إضافة مساحات خضراء له، والممشى به مجموعة كبيرة من المطاعم والكافيهات".