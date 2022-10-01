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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ البحر الأحمر عن تطوير الممشى السياحي : عايز اطلع الأجنبي من الفندق

صدى البلد

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على افتتاح أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة لـ الممشى السياحي بمدينة الغردقة.

 

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اليوم.. افتتاح تطوير الممشى السياحي وفندق جديد بالغردقة

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وزير السياحة والآثار ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان أعمال التطوير بأكبر ممشى بالغردقة

وقال  عمرو حنفي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، إن الممشى السياحي متواجد في منتصف الغردقة وهو ظهير معظم الفنادق في الغردقة ".

وتابع عمرو حنفي:" طول الممشى حوالي 7 كيلو متر ، وتم انشاؤه منذ 20 عاما، ولم يتم رفع كفاءته منذ فترة زمنية طويلة وهو المتنفس الرئيسي لأي سائح متواجد في الفنادق المطلة على الممشى ".

وأكمل عمرو حنفي:" تم إضافة عدة خدمات للممشى السياحي والمستهدف هو جذب السائح للخروج من الفندق  ويجلس على مقهى او يتناول الطعام في مطعم ".

ولفت عمرو حنفي:" تم تجديد جميع ارضيات الممشى وتم إضافة مساحات خضراء له، والممشى به مجموعة كبيرة من المطاعم والكافيهات".

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