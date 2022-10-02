برلماني: الفترة المقبلة سوف تشهد مناقشة العديد من القوانين العامة .. فيديو

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن هناك عدد من المشروعات المتعلقة ومحل اهتمام الجماهير وغيرها سواء كان يتم استخدام الأدوات التشريعية بالتقدم بمشروعات قوانين أو استخدام الأدوات الرقابية من خلال مسألة الحكومة في كافة الإجراءات والتفاصيل.

واضاف "مقلد" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة دي إم سي الفضائيه، أن في الفترة المقبلة سوف يشهد المجلس مناقشة عدد من القوانين ذات البعد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الهام للمواطنين ، بالإضافة إلى عدد من الأدوات الرقابية سوف تستخدم لحماية المواطنين.

وتابع عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أن قانون العمل تم مناقشته بالفعل في مجلس الشيوخ وسيتم إعادة المناقشة فيه خلال الفترة القادمة داخل مجلس النواب.