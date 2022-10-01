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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محلية النواب: التصالح والإيجار القديم أبرز القوانين على طاولة البرلمان.. فيديو

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، أنه تم إحالة 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة للجان النوعية.

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وقال عمرو درويش، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" من أبرز الملفات التي سيتم العمل عليها  في دور الانعقاد الحالي  وسيتم العمل على إصدارها هو مشروع التصالح في مخالفات البناء  ".

وأكمل عمرو درويش:" من مشاريع القوانين التي سيتم العمل عليها؛ اشتراطات البناء وقانون الأحوال الشخصية وملف الإيجارات القديمة".

ولفت عمرو درويش إلى القانون الخاص بالمحليات أعدته لجنة الإدارة المحلية في الفصل التشريعي السابق ومسألة مناقشته وإقراره حق أصيل للأمانة الخاصة بمجلس النواب ".

وأكمل عمرو درويش:"  فيما يخص قانون الأحوال الشخصية لم يرد علينا أنه تم إحالته من الحكومة لمجلس النواب".

وتابع عمرو درويش:" قانون التصالح في مخالفات البناء يتعلق بتلافي السلبيات  التي كان عليها القانون السابق من حيث الاشتراطات ".

النواب مجلس النواب التصالح برلمان اخبار التوك شو

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