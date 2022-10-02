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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

طرح فيلم سمايل في دور العرض المصرية

صدى البلد

طرح  فيلم الرعب النفسي الأمريكي "سمايل"،، وتدور أحداث الفيلم حول طبيبة تُدعى روز كوتر تتعرض لمشاهدة حادثة غريبة ومؤلمة تخص أحد مرضاها، تبدأ بعدها روز في مواجهة أحداث مخيفة لا يمكنها تفسيرها، ويجب على روز مواجهة ماضيها المزعج من أجل البقاء على قيد الحياة والهروب من واقعها الجديد المرعب. 

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الفيلم من تأليف وإخراج باركر فين، وهو بطولة كل من سوزي بيكون، كايل جالنر، جيسي تي آشر. والفيلم من إنتاج شركتي تيمبل هيل انترتينمنت Temple Hill Entertainment ، وباراموانت بلايرز Paramount Players .

أخرج باركر فين من قبل فيلمين قصيرين هما "لورا لم تنم"   ” Laura Hasn't Slept  و "هايد بيهايند" "The Hidebehind".
 

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