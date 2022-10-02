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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل طريقة لتخبئة صورك الخاصة على آيفون.. تطبيق مجاني بدون اشتراك

تخبئة صورك الخاصة
تخبئة صورك الخاصة على آيفون

بالرغم من إتاحة نظام تشغيل آبل الحالى ios 16.0.2 لميزة تخبئة صورك الخاصة، إلا أن الكثيرين عاجزون عن حفظ صورهم الهامة أو الخاصة بعيداً عن المتطفلين وقت تصفح هاتفك الذكي آيفون، وبالتالى سيكون الحل فى استخدام تطبيق مختص، إلا أن هذه النوعية من التطبيقات أغلبها بإشتراك أو بدفع ثمن التحميل لمرة واحدة.

وبحسب موقع فون آرينا التقني، يتيح تطبيق photo vault ميزة حفظ صورك الخاصة مجاناً بدون أى اشتراك فى صورة 2 ألبوم، أما اذا كنت ترغب فى عدد ألبومات اكثر ستضطر لدفع اشتراك شهري، ولكن النسخة المجانية تتيح لك حف عدد غير محدود للصور وهذا ما تحتاجه.

تطبيق photo vault

كما أن تطبيق photo vault محمي من خلال كلمة سر تقليدية، أو ببصمة قارىء الوجه اذا كنت تمتلك هاتف iphone X فما أحدث، وبالتالى لن يتمكن أحد من تصفح صورك الخاصة بدون كلمة المرور أو بصمة وجهك.

بالإضافة لسهولة إستخدام تطبيق photo vault كأنك فى تطبيق الصور التقليدي، كما أنه بسهولة مطلقة يستطيع الدخول لصورك ونقلها إليه بدون أى تعقيدات، بالإضافة لحذفها من تطبيق الصور تماماً، وضمان حمايتها.

تطبيق photo vault

وكذلك العكس عندما تقرر إعادة صورك مرة أخري إلى تطبيق الصور التقليدي، بنفس الميزة سيتم إرسالها فى ثوانى معدودة، فالتطبيق يتميز بسرعة فائقة على هواتف آيفون.

يمكنك تحميل تطبيق photo vault مجاناً من متجر آبل الرسمي آب ستور، من خلال هذا الرابط.

آبل iOS IOS 16 0 2 آيفون photo vault آب ستور iPhone iPhone X

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