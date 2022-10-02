عشان متخسرش وانت بتبيعه.. إزاى تحافظ على نسبة بطارية آيفون

منذ أطلقت آبل ميزة نسبة عمر البطارية فى هواتف آيفون خاصتها، أصبحت بمثابة الهاجس لمستخدمي آيفون بمجرد نقصان النسبة المئوية حتى لو درجة واحدة، بالرغم من أن بطارية الهاتف الذكي هي شىء استهلاكي له عمر افتراضي وعدد شحنات محددة فى الأساس.

بطارية آيفون

وبحسب موقع CNET التقني، يمكنك اتباع بعض من النصائح التى تقدمها آبل نفسها على موقعها الرسمي، تساهم فى إطالة عمر البطارية أطول وقت ممكن، وضمان الإستمتاع بإستخدام iphone أكثر مدة متاحة.

بطارية آيفون

كما أنه فى حالة قرارك أيضاً ببيع هاتفك كمستعمل، سيكون القرار النهائي فى ارتفاع سعره أو انخفاضه لنسبة البطارية، فهي بمثابة شهادة صلاحية الهاتف.

ونقدم إليك هذه الخطوات لكي تحافظ على بطارية هاتفك :

1- لا تحاول استخدام هاتفك بقوة أثناء وضعه على الشاحن، واكتفي بالرد على الأمور المهمة فقط.

2- لا تترك نسبة البطارية حتي أقل من 20%.

3- اشحن الهاتف حتى نسبة 99% لاتنتظر حتى وصوله لنسبة 100% لتقلل من عدد دورات الشحن.

4- اشحن الهاتف بشكل متقطع، وفعل وضع البطارية المنخفضة عند النزول لأقل من 20%.

5- عدم ممارسة الألعاب نهائياً أثناء وضع الهاتف على الشاحن.

6- عدم ترك الهاتف على الشاحن ليلاً لأكثر من اللازم حتي تتفادي ملىء البطارية بشكل خاطىء.

7- ابتعد عن استخدام الهاتف في درجة حرارة عالية، فسخونة الهاتف تؤثر مباشرة على البطارية.

8- استخدم الشاحن الأصلي فقط سواء كان الكابل أو الشاحن نفسه.

9- استخدام “الباور بانك” عند الطوارىء فقط، لا تجعله شاحن رئيسي.

10- حدث هاتفك باستمرار لتحسين أداء نظام التشغيل الذى يعود بالنفع على البطارية.