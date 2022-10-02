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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس عاطل سرق ربة منزل بالإكراه في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بقسم شرطة أول سوهاج، بحبس عاطل "متهم بخمسة قضايا"، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر تعديه على ربة منزل وسرقتها بالإكراه في منزلها دائرة القسم، عقب إدعائه أنه مُحصل الغاز الطبيعي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود بلاغًا من المدعوة (فايزة. ج. و- ربة منزل- وتقيم دائرة القسم)، يفيد بحضور أحد الأشخاص لشقتها بالطابق الثاني، وإدعائه بأنه مُحصل الغاز الطبيعي، ومطالبتها بقيمة الفاتورة.

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وحال دخولها لإحضار المبلغ، بدأ بالدلوف خلفها، وتهديدها بسلاح أبيض، وسرقة مبلغ مالي 300 جنيهًا، وهاتف محمول ماركة نوكيا صغير الحجم.

وتوصلت التحريات إلى أن المذكور يُدعى "أحمد. ح. ح. ح- عاطل- ويقيم دائرة مركز سوهاج- وسابق إتهامه في 5 قضايا سرقة بالإكراه وأقراص مخدرة وسلاح أبيض".

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته المبلغ المالي والهاتف المحمول وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، وبمواجهته أعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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