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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

محولات جديدة لتدعيم شبكة الكهرباء بقيمة 107 ملايين جنيه

صدى البلد

وقعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عقد بالأمر المباشر مع شركة السويدى اليكتريك للمنتجات الكهربائية وذلك لتوريد والإشراف على التركيب و الإختبارات ل ( 9 )  محولات جهد 66/11ك.ف ، سعة 40م.ف.أ ( حزمة ب ) التابعة لمناطق كهرباء (  الأسكندرية و غرب الدلتا - مصر العليا ) بموازنة العام المالى ( 2022-2023).

وتبلغ تكلفة المشروع حوالى 107 مليون جنيه، ويتم التمويل من المصادر الذاتية للشركة المصرية لنقل الكهرباء خصما على إعتمادات مشروع إحلال و تجديد محطات و خطوط و كابلات الجهد العالى بمناطق الكهرباء المختلفة ، بمدة تنفيذ تصل إلى حوالى (5) شهور لكل مسار تبدأ من تاريخ توقيع عقد الأمر المباشر. 

جاء ذلك في اطار الجهود المبذولة لتحقيق الرؤية السياسية للمشروعات التنموية ومتطلباتها من توفير التغذية الكهربية ومجابهة زيادة الاحمال وتماشيا مع رؤية الدولة المصرية لدعم وتوطين الصناعة المحلية ، وإستمراراً لجهود الدولة المصرية وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتدعيم الشبكة المصرية لنقل الكهرباء على جميع انحاء الجمهورية

 

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