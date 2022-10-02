البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم الأحد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بتراجع جماعي تحت ضغط من مبيعات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 681.376 مليار جنيه.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 9687 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 1881 نقطة.

وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 11961 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليغلق عند مستوى 3915 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 2217 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 3140 نقطة.