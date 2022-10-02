لأول مرة.. التربية الرياضية بجامعة طنطا تستقبل طلاب الجدد داخل الإستاد |شاهد

استقبلت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا اليوم الطلاب والطالبات الجدد بملعب كرة القدم وكان في استقبالهم الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، وإدارة الكلية وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس حيث تم إقامة طابور صباحي لهم .



ورحب عميد الكلية بالطلاب، وأكد على الدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة برئاسة دكتور محمود زكي رئيس الجامعة وتواجده المستمر بكل كليات الجامعة وتشجيعه المستمر للطلاب، مشيراً إلى أن كلية التربية الرياضية هي مصنع الرجال وأنها تعمل على خلق جيل قادر على حمل لواء الرياضة المصرية في كافة مجالاتها بالمدارس والأندية والمؤسسات.



كما أعرب حلويش عن سعادته البالغة بإلتزام الطلاب فى أول يوم دراسي، مؤكدا أن الإلتزام والنظام هو شعار الكلية ، مطالبا الجميع بالانضباط داخل الإعداد البدني الذي سيتم للطلاب من أجل تجهيزهم للمحاضرات العملية بطنطا ، وأن جميع أعضاء هيئة التدريس بالكلية موجودين لمساعدتهم ورفع كفاءتهم التدريبية والتعليمية وأن مكتبه مفتوح طوال الوقت لآبناءه الطلاب.

ووجه الدكتور علاء حلويش أعضاء هيئة التدريس باصطحاب الطلاب والطالبات بجولة تفقدية للتعرف على قاعات وملاعب الكلية وتقديم شرح وافى لكافة الرياضات التي يتم تدريسها بالكلية .

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