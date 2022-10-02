شاهد.. ديانا كرزون تدهش جمهورها بفستان أزرق لامع

خضعت النجمة ديانا كرزون لجلسة تصوير جديدة؛ لتخطف الأنظار بجمالها في اللون الأزرق اللامع، وشاركت متابعيها ببعض اللقطات عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وبدت ديانا كرزون بلوك جذاب مرتدية فستان باللون الازرق ومطرز بأكمله بالترتر، مما أبرزت أنوثتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت علي مكياج جذاب واختارت أحمر شفاه باللون النود الناعم؛ ليتماشى مع لون بشرتها.







وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.



وأحيت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، مؤخرا حفلا غنائياً ضمن مهرجان صيف عمان، وقدمت خلاله باقة مميزة من أشهر أغنياتها المحببة لدى جمهورها، كما أحيت ديانا كرزون مؤخراً، حفلا غنائيا ضمن احتفالات عيد استقلال الأردن.



وطرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.