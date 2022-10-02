رئيس وزراء بريطانيا السابق يحصل علي منصب جديد

قالت صحيفة “التلجراف” البريطانية، اليوم الأحد، إن رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، سيصبح الرئيس الجديد لمجموعة “أصدقاء أوكرانيا المحافظين”.

وتم الإعلان عن النبأ في حدث أقيم في مؤتمر حزب المحافظين الحاكم في برمنجهام.

وقال جون ويتينجديل، الرئيس الحالي للمجموعة، وعضو في مجلس العموم البريطاني، "أنا سعيد جدًا لأنني أفسح المجال للرئيس الجديد لـ مجموعة أصدقاء أوكرانيا المحافظين، لشخص يعتبر في كثير من النواحي المرشح الأكثر وضوحًا والأكثر استحقاقًا لهذا الدور”.

وتضم مجموعة "أصدقاء أوكرانيا المحافظين"، التي تأسست في مارس، أعضاء من حزب المحافظين الذين يدعمون الحكومة الأوكرانية على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة.

ولا تضم المجموعة البرلمانيين فحسب، بل تشمل أيضًا أعضاء المجالس البلدية ، فضلاً عن أعضاء الحزب العاديين.

وبعد التنحي عن منصب رئيس الوزراء في سبتمبر، لا يزال جونسون عضوًا في مجلس العموم البريطاني.

وفي يوليو، أعلن عمدة أوديسا، جينادي تروخانوف، أن جونسون أصبح مواطنًا فخريًا للمدينة كعربون امتنان لدعمه للسلطات الأوكرانية.