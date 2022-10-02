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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحرك عاجل من بريطانيا لحماية خطوط الأنابيب والكابلات تحت المياه

أرشيفية
أرشيفية

قالت شبكة “سكاي نيوز” نقلاً عن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن بريطانيا ستشتري سفينتين متخصصتين لحماية خطوط الأنابيب والكابلات تحت المياه.

وقالت “سكاي نيوز”، "أبلغ بن والاس مؤتمر حزب المحافظين في برمنجهام أن الحكومة التزمت مؤخرا بشراء سفينتين متخصصتين لحماية الإنترنت والطاقة في بريطانيا”.

يشار إلى أنه سيتم تشغيل سفينة واحدة في نهاية عام 2023. 

وهي سفينة بحثية متعددة الوظائف، وسيتم الحصول عليها في نهاية عام 2022.

والسفينة الثانية سيتم بناؤها في بريطانيا.

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وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت وكالة الطاقة الدنماركية، اليوم الأحد، أن الضغط فى خطوط أنابيب الغاز “نورد ستريم” استقر، مما يشير إلى أن التسريبات توقفت.

وقالت وكالة الطاقة الدنماركية في تغريدة على “تويتر”، “أبلغت شركة “نورد ستريم إيه جي” وكالة الطاقة الدنماركية أنه يبدو أن ضغطا مستقرا قد تحقق الآن على خطي أنابيب نورد ستريم 1، في إشارة إلى أن تسرب الغاز قد انتهى الآن”.

وبالأمس، قالت الوكالة الدنماركية، إنه يبدو أن “ضغطا مستقرا” قد تحقق أيضا على نورد ستريم 2.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم اكتشاف أربعة تسريبات على خطوط أنابيب نورد ستريم بالقرب من جزيرة بورنهولم الدنماركية، في بحر البلطيق. 

ولم يتم تأكيد سبب الحادث بعد، لكن مسؤولين غربيين وصفوا ذلك بأنه عمل متعمد.

بريطانيا وزير الدفاع البريطاني برمنجهام بن والاس

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