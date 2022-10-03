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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج القوس.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : استمع للمشاكل بصبر

برج القوس وحظك اليوم
برج القوس وحظك اليوم

تشير توقعات برج القوس اليوم، إذا كنت تريد التحدث إلى كبار المسؤولين في عملك، فافعل ذلك بنفسك وليس من خلال شخص ما.

وإليك توقعات برج القوس اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 2 أكتوبر 2022 مهنياً وصحياً وعاطفياً

برج القوس وحظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

قد تجد البيئة المهنية مليئة بالطاقة، مما يتيح لك تقديم أفضل ما لديك، تبدو الجبهة الاقتصادية الخاصة بك مشرقة اليوم، قد تساعدك الإدارة السليمة للأموال على الاستثمار في المضاربات التي قد تجلب لك أرباحًا كبيرة، يمكنك قضاء وقت ممتع معًا والاستمتاع بلحظات حميمة في صحبة بعضكما البعض، أنت بحاجة إلى حل النزاعات في المنزل على سبيل الأولوية لأنها قد تتحول إلى شيء مهم إذا تركت دون رقابة، سيكون اليوم أكثر ملاءمة من المتوقع لطلاب القوس، وقد يكونون قادرين على تقديم أفضل ما لديهم.

توقعات برج القوس مهنيا

يمكن لموظفي القوس الحصول على فرصة للتحدث إلى كبار السن مباشرة حول بعض القضايا الحيوية واكتساب الوضوح.

توقعات برج القوس صحيا

قد يصبح التمرين المقترن بالتحكم في النظام الغذائي هو مفتاحك للعودة إلى الشكل، قد تؤدي مقاومة إغراء الوجبات السريعة وغير الصحية إلى تعزيز جهود اللياقة البدنية الخاصة بك، قد تحافظ الأنشطة الترفيهية مثل التمارين الرياضية المائية والزومبا على لياقتك وتجلب لك السعادة.

توقعات برج القوس عاطفيا

يشار إلى أمسية رومانسية مليئة بالهدايا الجميلة والزهور، لقد حان الوقت لتسامح شريكك عن أخطائه السابقة واستعادة الحياة الطبيعية في العلاقة الزوجية.

توقعات برج القوس خلال الأيام المقبلة

يُنصح مواليد القوس بالالتزام بالهدوء أثناء اتخاذ القرارات، قد تواجه بعض الاستياء من أفراد الأسرة بسبب بعض عاداتك غير المرغوب فيها، استمع إليها بصبر وحاول أن تحلها.

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