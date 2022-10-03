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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : محسود من هؤلاء

برج العقرب اليوم
برج العقرب اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، إلى أنك بحاجة إلى اجتياز الأوقات المربكة على الصعيد المهني بالصبر وحضور الذهن.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

قد تجد مواليد برج العقرب تطورات واعدة على الصعيد المالي، وقد يسطع عليهم الحظ، هناك فرص كبيرة لإبرام صفقة مالية مربحة على جبهة الأعمال التجارية أيضًا، قد تفشل الجهود المبذولة لإزالة العوائق التي تحول دون التواصل مع الزملاء في تحقيق النتائج المرجوة، قد تفاجئ شخصًا قريبًا منك بالسفر خارج المدينة لمقابلته.

توقعات برج العقرب مهنيا

قد يحسدك زملاؤك على رؤية نموك وتقدمك على صعيد العمل، هذا قد يجعل من الصعب الحصول على دعمهم، سيكون هناك تطور إيجابي في حياتك المهنية.

توقعات برج العقرب صحيا

يعد البديل الصحي للحفاظ على لياقة أفراد برج العقرب، حاول أن تختار نظامًا غذائيًا متوازنًا للحفاظ على وزنك تحت السيطرة، ابذل جهدًا للبقاء نشطًا.

توقعات برج العقرب عاطفيا

لا تنسَ الانتباه إلى اقتناص الفرص في بعض الأحيان بدلاً من انتظارها، يمكن لهذا اليوم أن يلهم مواليد برج العقرب لتجربة حركات رومانسية جديدة غير تقليدية.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

من المحتمل أن تجد أفراد عائلتك داعمين للغاية ومقبولين لجميع خططك واقتراحاتك.

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