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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الأسد.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : تحقق ما تريده

برج الأسد
برج الأسد

تشير توقعات برج الأسد اليوم، أن تظل إيجابية لتحقيق ما تريده خلال الفترة المقبلة.

وإليك توقعات برج الأسد اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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حظك اليوم وتوقعات شهر أكتوبر 2022 .. منصب مهم للثور ومشكلة صحية للسرطان وتحذير لهؤلاء

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برج الأسد وحظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

يمكن للبعض أن يطلب تلك الزيادة التي طال انتظارها أو يرسل سيرتك الذاتية، أو يروج لمهاراتك وخدماتك حان الوقت الآن لنرى وتألق، قد يُجبرك أفراد العائلة على الظهور في اختبار أو مسابقة معين، إذا كنت تحاول شراء منزل خاص بك ، فقد تكون هناك عمليات نهائية بين أفراد.

توقعات برج الأسد مهنيا

يمكن أن يكون هناك ارتفاع كبير في دخلك خلال اليوم، يمكنك أيضًا أن تقرر استثمار هذه الأموال مرة أخرى بخطة جيدة. 

توقعات برج الأسد صحيا

من المرجح أن تظل صحة أفراد برج الأسد سليمة ، ولا يُتوقع حدوث مشكلات كبيرة، إن اتباع روتين تمرين جديد مثل الزومبا أو السباحة من شأنه أن يبشر بالخير بالنسبة لك.

توقعات برج الأسد عاطفيا

كن واثقًا وساحرًا لتحقيق النجاح، يمكن لبعض مواليد الأسد التواصل مع شخص ما من الماضي من خلال الأصدقاء المشتركين.

توقعات برج الأسد خلال الأيام المقبلة

حل سوء الفهم السابق مع أفراد عائلتك، يمكن دعوة البعض منكم إلى تجمع عائلي مرتجل، قد يستمتع مواطنو برج الأسد بأمسية جميلة بصحبة أحبائهم .

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