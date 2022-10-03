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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : اتعلم لغة جديدة

برج الثور وحظك اليوم
برج الثور وحظك اليوم

تشير توقعات برج الثور اليوم، أن تخفف من أعباء نفسك لتشعر بتحسن وإيجابية تجاه نفسك.

وإليك توقعات برج الثور اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الثور وحظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

قد يكونون في المكان المناسب لإطلاق فكرة أو مشروع مبتكر في الوقت المناسب، من المحتمل أن يكون هناك وفرة من الدعم والتوجيه كذلك، قد يضعك الوضوح المفاهيمي ومهارات الاتصال القوية في منطقة الإنجازات العالية على الصعيد المهني، قد يساعد التسجيل في فصل لغة أجنبية أو دورة تعزيز المهارات طلاب برج الثور الراغبين في الدراسة في التفوق.

توقعات برج الثور مهنيا

قد يحتفل بعضكم بالنجاح أو الترقية في العمل، سيكون تصميمك على تحقيق هدف محدد هو القوة الأكثر أهمية التي تحفزك على العمل باحتراف.

توقعات برج الثور صحيا

يجب ألا يظل أولئك الذين يخرجون عن لياقتهم مجرد متفرجين ولكن يجب أن يفعلوا شيئًا حيال ذلك.

توقعات برج الثور عاطفيا

يمكن أن تدمر أمسية رومانسية مثالية بسبب مزاج شريك برج الثور، يمكن أن يتزامن اليوم مع عملية التغيير والشفاء المتعلقة بالعلاقات الرومانسية.

توقعات برج الثور خلال الأيام المقبلة

 من المرجح أن يتحسن الوضع المالي لمواليد برج الثور إلى حد كبير حيث ينجحون في زيادة مدخراتهم.

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