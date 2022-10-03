مادلين طبر: لو الست عايزة تلبس بيكيني تلبس

قالت الفنانة مادلين طبر، إن خلافها مع الفنان تامر عبد المنعم كان ماليًا في مسلسل "الضاهر"، معقبة: "المسلسل تعرض لأزمة كبيرة، وتامر عبد المنعم لم يستطع عرضه، فلم أحصل على فلوسي؛ والفنان محمد فؤاد وناس كتير ماخدتش فلوسها".

وتابعت "مادلين طبر"، خلال تصريحات تلفزيونية، "اللي مش معاه ما يلزموش، مش عارف تبقى منتج خليك في مكانك، أحيانًا أكون مضطرة للذهاب للمحكمة للحصول على حقي، ورغم ذلك لو طلب مني الفنان تامر عبد المنعم التمثيل معه سأوافق، المشكلة كانت مادية فقط، ربنا يوفقه وفي انتظار أن يبعتلي ورق جيد".

وأشارت "مادلين طبر" إلى أن الكثير من السيدات المحجبات اشتكت لها من ارتداء البوركيني، مضيفة: "سألت الستات في شرم الشيخ اللي لابسين بوركيني، كانوا بيقول لي نار جهنم، لو الست عايزة تلبس بيكيني تلبس، المهم تكون سعيدة، لكن تقعد تتشوي تحت الشمس عشان ترضي زوجها فهذا أمر لا يجب أن يحدث.