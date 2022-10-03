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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع عامل صدمته سيارة ملاكي في سوهاج

صدى البلد

شهد حي الكوثر بمحافظة سوهاج، مصرع عامل في منتصف العقد الرابع من العُمر؛ إثر اصطدام سيارة ملاكي به، قيادة صيدلي، أثناء عبوره الطريق أمام مدخل حي الكوثر، دائرة القسم.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الكوثر، يفيد بورود إشارة من مستشفى أخميم المركزي، مفادها وصول المدعو "محمد. م. ع- 35 سنة- عامل- ويقيم بندر أخميم، جثة هامدة، إدعاء حادث سيارة.

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تفاصيل الواقعة

وبالانتقال والفحص وبسؤال نجل عمومته المدعو ياسين. ا. ا. ا- 24 سنة- حاصل على ليسانس حقوق- ويقيم بندر أخميم"، قرر أنه أثناء عبور المذكور الطريق أمام مدخل حي الكوثر، دائرة القسم، إصطدمت به سيارة ملاكي قيادة المدعو (أحمد. ب. م. ا- 29 سنة- صيدلي بالإدارة الصحية- ويقيم بندر أخميم)؛ ما نتج عنه وفاته، واتهم قائدها بالتسبب في الحادث، ونفى الشبهة الجنائية.

وبسؤال قائد السيارة، قرر بمضمون ما تقدم، مُضيفًا بأنه فوجئ بالمذكور أمامه، ولم يتمكن من مفاداته.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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