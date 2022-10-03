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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مصرع تلميذة سقطت من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

شهد اليوم الدراسي اليوم حادث سقوط تلميذة بالصف الثانى الابتدائى من الدور الثالث بمدرسة سيد الشهداء بالعجوزة محافظة الجيزة مما أدى لوفاتها .

لقيت  الطفلة "م . ت " مصرعها  نتيجة تدافع الطلاب فى احد الأدوار العليا وبالتحديد الدور الثالث بالمدرسة ، وقت الفسحة ، مما أدى لسقوطها ووفاتها على الفور.
 

وتستعد وزارة التربية والتعليم لاصدار بيان رسمي بشأن تفاصيل الواقعة.

وزير التربية والتعليم ومحافظ الجيزة يتفقدان مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات.

وعلى جانب آخر في إطار متابعة واقعة مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات بإدارة كرداسة، تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، صباح اليوم، المدرسة، والتي شهدت واقعة انهيار سياج السلم "من الطوب" مما أدى إلى وفاة طالبة و15 إصابة أخرى.

وقرر الوزير صرف مبلغ 10000 جنيه للطلاب المصابين والتكفل بمصاريف العلاج وإعفاء الطلاب المصابين من المصروفات المدرسية، كما قرر الوزير إحالة مدير الإدارة التعليمية ومدير المدرسة والمشرفين على المبني ومسؤول التخطيط ومدير الأبنية التعليمية بالمحافظة إلى التحقيق تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل وحازم حيال كافة من تثبت مسئوليتهم عن الواقعة بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات فيما يتعلق بالمسئولية الجنائية.

ووجه الوزير، الشئون القانونية بالوزارة بمتابعة أعمال التحقيقات في المدرسة، ومراجعة كافة التقارير المتعلقة بسلامة الأبنية وتقارير الصيانة التي أجريت للمدرسة خلال الفترة الماضية.

وكلف الوزير، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بتقديم واجب العزاء لأسرة الطالبة المتوفاة.

شارك في الجولة عدد من قيادات الوزارة والمحافظة.

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