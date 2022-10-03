مع بداية الدراسة.. خبير مناعة يكشف معلومات عن تطعيم الالتهاب السحائي

قال الدكتور مجدى بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إن الالتهاب السحائي هو مرض يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي بالالتهابات، أغلب حالات التهاب السحايا تنتج عن عدوى فيروسية، ولكن العدوى البكتيرية أو الطفيلية أو بعض الفطريات قد تحدث أحيانًا.



وأكد أن بعض حالات التهاب السحايا يمكن أن تكون مهددة للحياة وتتطلب علاجًا طارئًا، قد تتشابه الأعراض المبكرة لالتهاب السحايا مع أعراض الإنفلونزا، من الممكن أن تتطور الأعراض خلال ساعات أو عدة أيام.

الأعراض المحتملة في الأطفال في سن الدراسة:

-حُمًّى شديدة مفاجئة

-صداع شديد ، أو صداع يصاحبه غثيان أو قيء

-تيبس الرقبة

-التشوش ، و صعوبة التركيز.

-نوبات الصرع

-النعاس أو صعوبة في الاستيقاظ

-حساسية تجاه الضوء

-فقدان الشهية

-العطش

-طفح جلدي

وأضاف مجدي بدران، في تصريحات لـ صدى البلد، أن بدء حملات تطعيم للفئات المستهدفة من طلاب المدارس بتطعيمات الالتهاب السحائي مع بداية العام الدراسي الجديد للطلاب فى أول سنه من كل مرحله دراسية:

- الحضانة

- الأول الابتدائي

- الأول الإعدادي

- الأول الثانوي

- يعطى لقاح الالتهاب السحائي " لقاح الحمى الشوكية " جرعة واحدة كل سنتين بداية من عمر سنتين وحتى خمس سنوات، ويعطى مرة واحدة كل ثلاث سنوات وذلك بعد عمر خمس سنوات.



موانع التطعيمات

- الارتفاع الشديد فى درجة الحرارة أكثر من 38.5 درجة حرارة مئوية

- الحساسية من مكونات التطعيم

- يحمي اللقاح من الأعراض السحائية، و المضاعفات الخطيرة.

عوامل الخطر لـ الالتهاب السحائي



احتمالات الإصابة بالتهاب السحايا عند:

• غياب التطعيم ضد التهاب السحايا.

• الذين تقل أعمارهم عن 20 سنة ولم يطعموا.

• الأطفال في المدارس الداخلية

• ضعف الجهاز المناعي

• استئصال الطحال

• التعرض للتدخين السلبى



مضاعفات الالتهاب السحائي



1. نوبات الصّرَع

2. التلف العصبي الدائم

3. تلف الدماغ

4. فقدان السمع

5. صعوبة التذكر

6. صعوبات التعلُّم

7. مشاكل في المشي

8. الفشل الكلوي

9. الصَّدمَة

10. الوفاة



الوقاية من الالتهاب السحائي



1. تجنب القبلات والعناق

2. عدم مشاركة أدوات الطعام وفرشاة الأسنان ومرطبات أو أحمر الشفاة.

3. غسل الأيدى جيدا بالماء والصابون.

4. التباعد الجسدى عن المصابين بأى عدوى تنفسسية.

5. إتيكيت العطس والسعال بتغطية الفم والأنف، مسببات التهاب السحايا من فيروسات أو بكتيريا تنتشر عن طريق السعال، والعطس.

6. حماية الأطفال من التدخين السلبى فهو يزيد من فرص العدوى.

7. تعزيز المناعة بالتغذية الجيدة وتناول الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون، والحصول على قسط وافر من النوم ليلًا، وممارسة الرياضة بانتظام.

8. تنظيف وتطهير الأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل لعب الأطفال، ومقابض الأبواب وأسطح المناضد والمقاعد.

9. تجنب لمس العين والأنف والفم بأيد غير مغسولة أو معقمة.

10. طلب الرعاية الطبية لنزلات البرد المصحوبة بارتفاع في درجة الحرارة والقيء والطفح الجلدي وعدم القدرة على الأكل أو الشرب أو أي أعراض شديدة. العلاج الفوري يسمح للمصابين بالتهاب السحايا الشديد التعافي جيدًا.



