في يومه العالمي...خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

يحتفل العالم 29 سبتمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للقلب، القلب عبارة عن عضو مكون من أربع غرف يضخ الدم غير المؤكسج إلى الرئتين للحصول على الأوكسجين ثم يضخ الدم الغني بالأكسجين إلى الجسم كله، يمكن أن تؤثر أي مشاكل في بنية القلب على أدائه، تؤثر معظم أمراض القلب على عضلات القلب والأوعية الدموية ونظام التوصيل الكهربائي وصمامات القلب.

تختلف علامات وأعراض أمراض القلب باختلاف الأسباب الكامنة وراءها، هناك العديد من الخرافات المحيطة بأمراض القلب والتي قد تؤثر على تشخيص الحالة وعلاجها وإدارتها.

خرافات شائعة عن أمراض القلب

الخرافة الأولى: ألم الصدر أو عدم الراحة في الصدر هو العرض الوحيد لنوبة قلبية

حقيقة: ألم الصدر عرض رئيسي للنوبة القلبية ، لكنه ليس العرض الوحيد، كما أن جميع آلام الصدر لا تشير إلى نوبة قلبية بالإضافة إلى ألم الصدر ، يمكن أن يشير الألم أو الانزعاج في رقبتك وظهرك وفكك وخفة الرأس أو ضيق في التنفس إلى نوبة قلبية وشيكة، يمكن أن يكون ألم الصدر أيضًا أحد أعراض الحموضة وعادة ما يتم تخفيفه بمضادات الحموضة.

خرافات شائعة عن أمراض القلب

الخرافة الثانية: لا يمكن فعل أي شيء لتحسين صحة قلبي ، لأن لديّ تاريخ عائلي للإصابة بأمراض القلب.

الحقيقة: يعتقد الجميع أن التاريخ العائلي يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب ، ولا يمكن فعل أي شيء لعلاجه، لكن الحقيقة هي أنه يمكنك القيام بالعديد من الأشياء لتقليل المخاطر ، على الرغم من وجود تاريخ عائلي، ممارسة الرياضة باعتدال ، واتباع نظام غذائي صحي ، والحفاظ على وزن صحي يمكن أن يساعد قلبك على أن يكون أكثر صحة على الرغم من أنك في خطر.

الخرافة الثالثة: يتوقف دقات قلبي عندما يفشل قلبي.

الحقيقة: يعتقد الكثير أن القلب يتوقف في حالة قصور القلب، الحقيقة هي أن ضربات القلب لا تتوقف إلا عند حدوث سكتة قلبية، عندما يتم تشخيصك بقصور القلب ، فهذا يعني أن قلبك لا يعمل بالطريقة التي من المفترض أن يعمل بها ويواجه صعوبة في ضخ الدم، عندما لا يتم نقل دمك عبر جسمك بشكل فعال بسبب أمراض القلب ، فقد تشعر بضيق في التنفس وتورم في كاحلك أو قدميك وصعوبة في النوم.

الخرافة الرابعة: قلبي ينبض بسرعة وقد أصاب بنوبة قلبية

الحقيقة: عندما يكون هناك زيادة في معدل ضربات القلب ، فهذا لا يعني أنك قد تصاب بنوبة قلبية، تزيد دقات قلبك مع ممارسة الرياضة المعتدلة أو حتى بعد المشي السريع لبضع دقائق.

الخرافة الخامسة: الألم في ساقي لا علاقة له بقلبي

الحقيقة: يعتقد الأشخاص أن الألم في الساقين يمكن أن يكون بسبب الإجهاد ، ولكن الحقيقة هي أنه يمكن أن يكون بسبب تكوين لويحات في الشرايين وهو أحد أعراض أمراض القلب، الأشخاص المصابون بهذه الحالة معرضون لخطر الإصابة بمرض الشريان المحيطي ويكونون أكثر عرضة للإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

امراض القلب

الخرافة السادسة: تناول أدوية السكري يمكن أن يساعد في حماية قلبي

الحقيقة: من المفاهيم الخاطئة الاعتقاد بأن تناول أدوية السكري يمكن أن يقي من أمراض القلب. الحقيقة هي أن مرض السكري وأمراض القلب لهما عوامل خطر متزامنة. لذلك ، حتى لو كان مستوى الجلوكوز في الدم لديك تحت السيطرة ، فأنت معرض لخطر الإصابة بنوبة قلبية.

الخرافة السابعة: لا داعي للقلق بشأن قلبي لأنني شاب

الحقيقة: أمراض القلب لا تحدث إلا في الشيخوخة، يمكن أن يبدأ تكوين البلاك في سن مبكرة ، خاصةً لدى الأشخاص المصابين بداء السكري وعادةً التدخين. لذلك ، من الأفضل الحفاظ على نظام غذائي جيد وعادات ممارسة الرياضة من سن مبكرة لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

اليوم العالمي للقلب

الخرافة الثامنة: لا يجب أن أمارس الرياضة بعد التعافي من نوبة قلبية

الحقيقة: قد يتوقف الأشخاص عن القيام بأي نوع من التمارين بعد التعافي من السكتة القلبية، الحقيقة هي أن النشاط يقوي قلبك، تزيد التمارين الرياضية من عمر حياتك بعد الإصابة بنوبة قلبية. لذلك ، بعد الإصابة بنوبة قلبية ، يجب عليك اتباع التعليمات الخاصة بالتمارين التي قدمها طبيبك.

الأسطورة 9: أمراض القلب مشكلة الرجل

الحقيقة: أمراض القلب مرض قاتل حتى عند النساء، قد تكون النساء قبل انقطاع الطمث أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب ؛ ومع ذلك ، بعد انقطاع الطمث ، فإن المخاطر هي نفسها لدى الرجال.

تعتبر أمراض القلب مشكلة خطيرة وتتطلب عناية طبية مناسبة، لا تدع المعتقدات الخاطئة والثقة في عمرك تمنعك من الاهتمام بصحة قلبك.

إذا كنت تعاني من أي أعراض متعلقة بأمراض القلب لفترة طويلة من الزمن ، فلا تتردد في استشارة طبيب القلب .

المصدر: manipalhospitals