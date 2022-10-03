شاهد| السر الحقيقي وراء ثقب غطاء القلم الجاف.. لن تصدق السبب

استحوذ مقطع فيديو يشرح سبب وجود ثقب صغير في أعلى غطاء أقلام الحبر أو الجاف على انتباه الآلاف عبر الإنترنت.

شارك Zach D ، الذي لديه أكثر من مليوني مشترك في YouTube ، مقطع فيديو مثيرًا للاهتمام بخصوص أغطية القلم.

في المقطع القصير ، قال إن معظم الناس يعتقدون أن الأمر يتعلق بالحبر ، لكن السبب الحقيقي هو “أهم بكثير من ذلك”.

السر وراء ثقب غطاء القلم

قال زاك: "في الواقع ، يتعين على شركات القلم إضافة هذه الثغرات الصغيرة، حيث ترى، هناك مساحة كافية فقط لتدفق الهواء إذا انحشر الغطاء في حلق شخص ما.

فيما استمر الفيديو في إظهار صورة بالأشعة السينية للهيكل العظمي وكيف يمكن لتصميم الغطاء أن يسمح للهواء بالمرور عبر الحلق إذا ابتلعه.



منذ ذلك الحين، تمت مشاهدة مقطع الفيديو 3.1 مليون مرة، ولم يصدق الكثيرون ذلك.

علق أحد الأشخاص قائلاً: "أتذكر مضغ غطاء القلم هذا خلال طفولتي".

وأضاف آخر: "يا إلهي ، أتمنى ألا يحدث ذلك أبدًا لأي شخص".

لكن بعض مستخدمي بالانستجرام ادعوا أنهم يعرفون هذا منذ سنوات.

كتب أحدهم: "اعتقدت أن هذا كان معروفاً ".

شركة الأقلام توضح

أكدت شركة Global pen Bic أيضًا سبب اختيار التصميم في قسم الأسئلة الشائعة على موقع الويب.

السر وراء الثقب غطاء القلم الجاف

يوضح موقع الويب أن "السبب في وجود ثقب في بعض أقلام BIC® هو منع الغطاء من انسداد مجرى الهواء تمامًا إذا تم استنشاقه عن طريق الخطأ".

وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر مطلوب بموجب معايير السلامة الدولية ISO11540 ، باستثناء الحالات التي يعتبر فيها الغطاء كبيرًا جدًا بحيث لا يمثل خطر الاختناق.

