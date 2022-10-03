الحزن يخيم على بداية العام الدراسي الجديد.. وفاة معلم أثناء طابور الصباح.. وأزمة قلبية تنهي حياة طالبة ابتدائي في الشرقية

-الحزن والألم يخيم على بداية العام الدراسي الجديد

-وفاة معلم أثناء طابور الصباح في كفرالشيخ

-وفاة طالبة ابتدائي نتيجة أزمة قلبية داخل المدرسة في الشرقية

-وفاة طالبة إعدادي نتيجة انهيار درابزين سلم الدور الارضى بمدرسة المعتمدية

بدأ العام الدراسي الجديد 2022 / 2023، ساخناً هذا العام، وخيم الحزن على بعض المدارس، وودع الطلاب بعض زملائهم ومدرسيهم الذين توفوا في حوادث متفرقة ببعض المدارس في مصر.

ففي أول أيام الدراسة هذا العام، توفيت الطالبة ملك محمد محمد التى وافتها المنية أمس الأحد بعد تعرضها لحادث، اثر سقوط جزء جانبي من سور سلم مدرسة المعتمدية الإعدادية بكرداسة نتيجة تدافع الطلاب، ووقوع العديد من الإصابات بين طالبات المدرسة .



انهار درابزين سلم الدور الأرضى فى مدرسة المعتمدية بكرداسة في محافظة الجيزة وليس انهيار سور المدرسة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إمبابة العام، لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.

وخلال ثاني أيام الدراسة اليوم الاثنين، تلقت محافظة الجيزة، بلاغا بسقوط إحدى التلميذات وتدعى منة تامر فراج – 8 سنوات بمدرسة سيد الشهداء بميت عقبة التابعة لإدارة العجوزة التعليمية من الدور الثالث بالمدرسة ما أدى إلى وفاتها عقب وصولها للمستشفى.

وتبين من الفحص المبدئي قيام الطالبة المذكورة بمغافلة مدرس الفصل عقب مطالبتها بحضور والدتها لأخذها من المدرسة وتسلقها سور الدور الثالث وسقوطها.

وعلى ضوء ذلك قرر محافظ الجيزة إيقاف كل من مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل لمدة ثلاث شهور مع إحالة الواقعة للنيابة العامة والإدارية لإتخاذ شئونها.

كما لقيت طالبة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة الإمام علي الابتدائية بمركز كفر صقر اليوم، الإثنين، مصرعها عقب تعرضها لأزمة قلبية، وتم نقلها للمستشفى، ولكنها فارقت الحياة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بسقوط طالبة تدعى “ناريمان”، بمدرسة الإمام علي الابتدائية، التابعة لإدارة كفر صقر التعليمية، داخل المدرسة أثر تعرضها تعرضها لأزمة قلبية مفاجئة.

وتم نقل الطالبة إلى مستشفى كفر صقر لمحاولة إسعافها، ولكنها فارقت الحياة وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وأكد مصدر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ان الطفلة المتوفيه الي رحمه مولاها كانت تعاني من مشاكل بالقلب وأصيبت بأزمة قلبية تم نقلها الي المستشفي ولكنها فارقت الحياة.

وتقدمت المديرية بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

بينما توفي إبراهيم محمد عبد الوهاب القحافي، معلم الرياضيات بمدرسة بيلا الثانوية بنات، أثناء إلقائه كلمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فسقط على الأرض، وجرى نقله لمستشفى بيلا المركزي، لمحاولة إسعافه ولكنه فارق الحياة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، إشارة بوفاة معلم أثناء إلقائه كلمة في طابور الصباح، وجرى نقله عقب نقله لمستشفى بيلا المركزي، وتوجه وفد من إدارة بيلا التعليمية، لمستشفى بيلا المركزي، لإنهاء إجراء الدفن الخاص بالمعلم.

ومن جانبه، نعى محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، المعلم الذي انتقل للرفيق الأعلى أثناء عمله، داعيا الله أن يتغمده بواسع مغفرته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان، مقدما العزاء لأسرته ولكل المعلمين، مؤكداً أن الله اختاره له حسن الخاتمة أثناء تأدية عمله وأثناء إلقاء كلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمناسبة ميلاد البشير.

وقدم جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، واجب العزاء إلى أسرة الفقيد، وتابع استخراج الأوراق والتصاريح اللازمة للدفن، ناعياً الفقيد المربي الفاضل والذي وافته المنية اليوم، في صورة من أبهى صور حسن الخاتمة.