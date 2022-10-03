جامعة حلوان تستضيف فعاليات مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية

انطلقت اليوم، فعاليات مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية والعالمية والذي يعقد خلال الفترة من ٣ : ٥ أكتوبر ٢٠٢٢ ، بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان

وبدأت فعاليات المؤتمر بالسلام الجمهوري والقرآن الكريم وافتتح المؤتمر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، وبحضور الدكتورة سناء حجازي مقرر المؤتمر، وعدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

وافتتح فعاليات المؤتمر الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، مقدمًا الشكر لفريق عمل المؤتمر، وقال أن التغيرات المناخية هي القضية الراهنة التي تشغل العالم ولابد أن يكون هناك وعي عالمي ويجب تفعيل دور الجامعات من خلال الأبحاث العلمية نظرا لما حدث من تلوث كبير وتغيرات في البيئة المحيطة، حيث يعد ذلك من مهددات علي صحة الانسان لذا يجب أن يقدم البحث العلمي حل لها، وجميع الاديان السماوية حثت علي ذلك ويجب زيادة الوعي في البيت والمدرسة والجامعة، لذلك يجب أن يخرج هذا المؤتمر بتوصيات واليات عمل ملزمة للجامعة والبيئة المحيطة، ونحن نعدكم بأن تتحول جامعة حلوان خلال عام إلى جامعة صديقة للبيئة، لأن الأهتمام بالتعليم والصحة هي البنود الأساسية التي ترتكز عليها الدول المتقدمة، موضحا أن التعليم يعدّ أحد العوامل الحاسمة في معالجة قضية تغير المناخ، وياتي ذلك تزامنا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ بمصر ٢٠٥٠ وذلك من خلال تكثيف السياسيات البيئية وفقا لاهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمة الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، رحبت بالحضور، وأكدت أن هذا المؤتمر يأتي في إطار استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ27، مؤكدة على أن الجامعات والخبراء هم قاده المعرفة الذين يتكاتفون مع رجال الصناعة، لوضع الحلول العلمية ويجب التكامل بين البحث العلمي ومنظمات المجتمع المدني لترشيد استخدام الموارد المختلفة، وقد دأبت جامعة حلوان على تعزيز مخرجات البحث العلمي لدعم هذا المجال، وكان للجامعة مشاركة مميزة في موضوع التغيرات المناخية من خلال عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل والمحاضرات والمبادرات والمشروعات الطلابية وكذلك المعارض الفنية، التي من شأنها التوعية بقضية التغيرات المُناخية، وكذلك الندوات التوعوية، وورش العمل، والمحاضرات، كذلك كان لها دور فعال في مجال التشجير، بالإضافة إلى تنظيم المبادرات، وعقد المسابقات، المشروعات، وتنظيم المعارض، الدورات التدريبية، وإصدار 2 كتيب عن تدوير المخلفات، كما عقدت الجامعة أمس مجموعة من الورش التدريبية قبل يوم من انعقاد فعاليات مؤتمر واقع ومستقبل التغيرات المناخية المحلية، واليوم يعقد معرض لأعمال فنية عن تدوير المخلفات علي هامش المؤتمر.

وتحدثت الدكتورة سناء حجازي مقرر المؤتمر عن جهود جامعة حلوان في ملف التغيرات المناخية، وهو ما يؤكد على اهتمام الجامعة بالمستجدات المحلية والدولية واقتراح الحلول العلمية للتكيف مع هذه التغيرات تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ والخطة الاستراتيجية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠

وأوضحت مجالات المؤتمر التي تركز على التغيرات المناخية من منظور علمي متعدد المجالات، وكذلك التغيرات المناخية من منظور قومي مجتمعي، الطب الحيوي والتكنولوجيا، وتغير المناخ والعلوم التطبيقية، العدالة المناخية وأثر الاتفاقات الدولية في الاتجاه نحو عالم أكثر عدالة مناخية، مقتضيات تحقيق العدالة المناخية في الاتفاقات الدولية وانعكاساتها في التشريعات الداخلية، والتغيرات المناخية وأثرها علي بيئة العمل، وكيفية مواجهة التغير المناخي ودور التعليم في مناهضة التغير المناخى، وبناء على ذلك اهتمت الجامعة بمجموعة من الأنشطة ولا سيما فى مبادرة حياة كريمة، والقوافل التنموية والملتقيات العلمية، استثمار الموارد فى القرى الأكثر احتياجا وذلك لتحسين نوعية وجودة الحياة والتكيف مع التغيرات المناخية.