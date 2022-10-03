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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المنيا .. إحالة أوراق المتهم بقتل طفل سمالوط لفضيلة المفتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قضت الدائرة الأولى لمحكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار اسلام مصطفي رئيس الدائرة الاولي جنايات وعضوية المستشارين الدكتور احمد عبد العال نائب والمستشار محمود محمد ابراهيم والمستشار احمد جمال الدين احالة اوراق المتهم في مقتل الطفل " ادهم" في القضية التي تحمل رقم " 6924" لسنة 2022 جنايات سمالوط والمقيدة برقم  691 كلي شمال المنيا والمثاره إعلاميا بمقتل الطفل " ضياء. ا. ط " الشهير ب "أدهم" بسمالوط والذي عثر على جثته مذبوحا وملقاه داخل ترعة سري باشا ناحية مركز بني مزار في أبريل الماضي.

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تعود أحداث القضيه إلى تلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا بتغيب طفل عمره 4 سنوات في مارس الماضي أثناء اللعب أمام منزله في ظروف غامضة.

وتوصلت جهود فرق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا، أن وراء تغيب الطفل أحد أبناء عمومة والده ويعمل مزارع وتم العثور علي جثه الطفل مذبوح وملقاه داخل ترعة سري باشا ناحية مركز بنى مزار.

وبتقنين الإجراءات، جرى إستهداف الجاني ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أعترف بقتل الطفل من خلال استدراجه لقطعة أرض زراعية كائنة بذات الناحية وتكبيله وخنقه حتى فارق الحياة.

وعقب ذلك وضع جثته داخل 2 جوال بلاستيك وألقاهما بدائرة مركز سمالوط،  بغرض الانتقام من والده لقيامه بالتشهير به بالسرقة بين أهالى القرية،  كما أرشد عن مكان تخلصه من الجثة، وتم انتشالها لاتخاذ الإجراءات القانونية.

 

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