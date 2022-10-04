عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : سوء تفاهم مع هؤلاء

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، أنك قد تتلقى ردود فعل إيجابية من رؤسائك لأدائك الوظيفي الاستثنائي.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

متصدقهمش.. 3 مواليد أبراج تتأخر دائما عن مواعيدهم| صاحبك منهم؟

3 مواليد أبراج مهووسون بالنظافة .. العذراء الأبرز

برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022

قد يكون اليوم يومًا مختلطًا حيث تواجه بعض العقبات المالية على الجبهة الاقتصادية، إذا كنت ترغب في تقوية علاقاتك وتحقيق السلام في منزلك، فحاول قضاء وقت ممتع مع أحبائك والاهتمام باحتياجاتهم، إذا كنت تتطلع إلى تحسين صحتك ، فإن الانضمام إلى فصل اللياقة يعد خطوة ممتازة في الاتجاه الصحيح.

توقعات برج العقرب مهنيا

قد يكون يوم عملك مشغولاً بسبب تدفق مهام جديدة ومثيرة، قد يثني أصحاب العمل لديك ويقدرون أدائك الممتاز على الصعيد المهني. 

توقعات برج العقرب صحيا

قد تصبح أكثر وعيًا بالصحة وتنضم إلى فصل اللياقة البدنية مع الأفراد المتشابهين في التفكير، قد يؤدي ذلك إلى تغييرات إيجابية في صحتك العامة، ضع في اعتبارك أيضًا تجربة اليوجا أو التأمل لتحقيق الشعور براحة البال.

توقعات برج العقرب عاطفيا

قد تقضي وقتًا ممتعًا مع شريكك، ومن المرجح أن يتحسن التفاهم المتبادل بينكما.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يجب أن تظل حذرًا أثناء الاتصال، فقد ينشأ سوء تفاهم مع شركائك في العمل.

برج العقرب توقعات برج العقرب توقعات برج العقرب صحيا توقعات برج العقرب مهنيا حظك اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"ماتت بفعل فاعل".. والد منة ضحية مدرسة بالعجوزة يكشف مفاجأة مدوية

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

الأهلي يستغني عن 3 لاعبين مجانا.. تفاصيل

الأرصاد توجه رسالة هامة لأسر طلاب المدارس

موضوعات متعلقة

متصدقهمش.. 3 مواليد أبراج تتأخر دائما عن مواعيدهم| صاحبك منهم؟

برج السرطان.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : تخلص من التوتر

برج الجوزاء.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : احتفال عائلي

برج الثور.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : اتعلم لغة جديدة

برج الحمل.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : اتبع نظام غذائي

برج العذراء يودع العزوبية.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022

برج الأسد.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : تحقق ما تريده

برج الميزان.. حظك اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 : خليك متواضع

ترشيحاتنا

استعدادا لمؤتمر COP27.. لقاءات مكثفة لوزيرالخارجية مع مسئولي الدول الفاعلة بالعمل المناخي

برج الجدي.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : زواج ثاني

ماذا حدث في العالم يوم مولد النبي ؟ أضاءت الظلمات وتنكست الأصنام

برج العذراء.. حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 : غيرة من هؤلاء

موجز السوشيال ميديا.. البرازيلي لوسينهو في الأهلي خلال 48 ساعة.. وهاشتاج الحذاء الذهبي يشعل تويتر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 على الصعيد العاطفي والصحي والمهني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كنز مواد غذائية.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من التين البرشومي

بنصف ملعقة ملح.. طرق منزلية للتخلص من حساسية الأنف

أبرزهم سلمي أبو ضيف.. نجمات تألقن بالريش خلال الأسبوع

مشهد مؤلم ..منة تلحق بـ ملك في الجنة بالسقوط من الدور الثالث بالمدرسة

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ