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الإحالة للتحقيق.. قرارات حاسمة من التعليم بشأن وفاة طالبة مدرسة بالعجوزة| تقرير

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة برنامج «في المساء مع قصواء»، على قناة cbc:، عن التفاصيل الخاصة، حول وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "سيد الشهداء الابتدائية" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، صباح أمس الإثنين، في أثناء اليوم الدراسي؛ عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة.

وأشار إلى أنه تم إجراء مراجعة ثانية لجميع المباني المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة.

 

وإليكم أبرز تصريحات شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم:

التعليم: إحالة كل من يثبت مسئوليته بواقعة طالبة مدرسة العجوزة للتحقيق
كشف شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل واقعة وفاة تلميذة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة "سيد الشهداء الابتدائية" التابعة لإدارة العجوزة التعليمية، صباح الإثنين، أثناء اليوم الدراسي وذلك عقب سقوطها من الطابق الثالث بالمدرسة.


وقال زلطة،"العملية التعليمية تسير بشكل منتظم في أول يومين من العام الدراسي الجديد، لكن الواقعة مؤسفة ونتقدم بخالص العزاء والمواساة لأسرة الطالبة، وعندما حدثت الواقعة أجرى الدكتور رضا حجازي وزير التعليم متابعة مستمرة على مدار النهار، لمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالواقعة". 


وأضاف المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وزير التعليم قرر صرف دعم مادي لأسرة الطالبة المتوفاة قدره 100 ألف جنيه كدعم مقدم من صندوق التأمين على الطلاب، وكان هناك عدد من القرارات الأخرى من الوزير بالتنسيق مع محافظ الجيزة، لإيقاف مدير المدرسة ومشرف الدور ومدرس الفصل عن العمل وإحالتهم للتحقيق تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية بشكل عاجل. 

 

محالون إلى التحقيق


وتابع: "كل من يثبت مسئوليتهم عن الحادث داخل المدرسة محالون إلى التحقيق، هناك تحقيق من جانب الوزارة وآخر من جانب النيابة ونحن في انتظار التحقيقات للكشف عن ملابسات الواقعة".

 

التعليم: مراجعة مبانى المدارس على مستوى الجمهورية .. ومحاسبة المقصرين

أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزير وجه هيئة الأبنية التعليمية بعمل مراجعة أخرى لجميع المباني المدرسية، للتأكد من السلامة والأمان وغلق أي مدرسة أو منشأة تعليمية يثبت أنها تحتاج إلى أعمال صيانة شاملة أو تشكل خطرا على أرواح الطلاب.


وأضاف زلطة، "هناك مراجعة تمت قبل الدراسة، وستتم المراجعة مرة أخرى بشكل كامل على المدارس كافة في الجمهورية، كما وجه الوزير إدارة المتابعة بالوزارة بعمل زيارات تفتيشية مفاجئة على كل المدارس ومحاسبة المقصرين عن أداء واجباتهم". 

 

 نتعامل مع أي شكاوى
وتابع: «على مدار النهار، نتعامل مع أي شكاوى ترد إلينا على الفور ونتواصل مع مدير المديرية أو مدير الإدارة التعليمية ويتم حلها بشكل عاجل، والوزارة لم تتوانَ عن حل أي مشكلة خلال اليومين الماضيين، وكل المشكلات التي طرأت إلينا تم حلها بشكل عاجل وفوري».

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الإحالة للتحقيق.. قرارات حاسمة من التعليم بشأن وفاة طالبة مدرسة بالعجوزة| تقرير

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