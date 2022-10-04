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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الغزالة رايقة.. لأول مرة اسمع دويتو محمد عساف ومحمد أسامة.. فيديو

محمد أسامة
محمد أسامة

يتواجد حاليًا المطرب الفلسطينى محمد عساف فى مصر لمشاركته فى احتفالات نصر أكتوبر المجيدة، من خلال احيائه حفل غنائى بمشاركة عددا من المطربين الكبار. 

وأثناء تواجد عساف فى القاهرة التقى بصاحب أغنية الغزالة رايقة محمد أسامة وقدمه معه دويتو نظرا لإعجابه الشديد بالأغنية والتى حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها فى فيلم “من أجل زيكو” للنجم كريم محمود عبد العزيز.
 


محمد أسامة يحتفل كام ملاحظة


واحتفل الطفل الموهوب محمد أسامة صاحب أغنية الغزالة رايقه ومنتجه ومدير أعماله تامر عبد المنعم بعرض خاص لكليب "كام ملاحظة" بحضور عدد من مراسلي الصحف والقنوات الفضائية الذي من المقرر طرحه خلال الأيام القليلة القادمة. "كام ملاحظة" للطفل الموهوب محمد أسامة يشارك فيها صناع أبرز أغاني الهضبة عمرو دياب فهي كلمات تامر حسين ولحن عزيز الشافعي وتوزيع وسام عبد المنعم وإنتاج تامر عبد المنعم pmg . 

 

كما سبق أن شارك نفس فريق العمل تامر حسين وعزيز الشافعي ووسام عبد المنعم بأغنية "عايزة اللي يفرفشلها" التي تم تصويرها واطلاقها منذ أيام قليلة.

محمد أسامة يدخل عالم التمثيل 

 

 كما كشف محمد أسامة خلال اللقاءات الصحفية والفضائية عن خوضه لأول تجربة سينمائية مع المتتج أحمد السبكي والتي يشارك فيها بالغناء والتمثيل .. بالإضافة إلى انه يتمني تقديم دويتو مع عدد من نجوم الأغنية منهم تامر حسني وشيرين عبد الوهاب  وآصالة وبهاء سلطان. 

وعقب عرض كليب "كام ملاحظة" شارك الجميع في تقطيع تورتة عيد ميلاد محمد أسامة الذي توافق مع نفس يوم العرض بحضور شقيقه مصطفى أسامة واطفأوا معه الشمعه ال 12 وتنموا له المزيد من النجاحات والتألق.

محمد أسامة أخبار محمد أسامة محمد عساف الغزالة رايقة ديو عساف ومحمد أسامة

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