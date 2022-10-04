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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد مصيلحي: في حالة الاستغناء عن مروان عطية سينتقل للزمالك.. فيديو

صدى البلد

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن وعده للمسؤولين في الزمالك أنه في حالة قرار الإدارة الاستغناء عن مروان عطية ستكون الأولوية انتقاله للفريق الأبيض.


وتابع رئيس مجلس  إدارة الاتحاد السكندري برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،تعاقدنا مع محمود علاء إعارة لمدة سنة، والعلاقة جيدة  مع الزمالك، محمود علاء تاريخه معلوم للجميع، واللاعب فضل الانتقال للاتحاد على العديد من العروض، ونتمنى له التوفيق.

تعاقد مع 12 صفقة.. 

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وأتم، تعاقدنا مع 12 صفقة وفقًا لاحتياجاتنا، وكلها لاعبين مميزين،  وأغلقنا ملف رحيل مروان عطية ولكن وعدت رئيس الزمالك في حالة انتقاله سيرحل إلى الفريق الأبيض.

 

الزمالك الاتحاد السكندري محمد مصيلحي رئيس الزمالك مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري

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