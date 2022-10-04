محمد مصيلحي: في حالة الاستغناء عن مروان عطية سينتقل للزمالك.. فيديو

كشف محمد مصيلحي رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، عن وعده للمسؤولين في الزمالك أنه في حالة قرار الإدارة الاستغناء عن مروان عطية ستكون الأولوية انتقاله للفريق الأبيض.



وتابع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندري برنامج "بوكس تو بوكس" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC،تعاقدنا مع محمود علاء إعارة لمدة سنة، والعلاقة جيدة مع الزمالك، محمود علاء تاريخه معلوم للجميع، واللاعب فضل الانتقال للاتحاد على العديد من العروض، ونتمنى له التوفيق.

تعاقد مع 12 صفقة..



وأتم، تعاقدنا مع 12 صفقة وفقًا لاحتياجاتنا، وكلها لاعبين مميزين، وأغلقنا ملف رحيل مروان عطية ولكن وعدت رئيس الزمالك في حالة انتقاله سيرحل إلى الفريق الأبيض.