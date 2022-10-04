تعافي الجنيه الإسترليني وانتعاش الأسهم العالمية بعد تراجع بريطانيا عن خطة الضرائب

انتعشت الأسهم الآسيوية اليوم الثلاثاء بعد أن ألغت بريطانيا أجزاء من خطة الضرائب المثيرة للجدل ، ما أدى إلى تحسن مبدئي في معنويات السوق العالمية ورفع السندات والجنيه الإسترليني.

وفي التجارة التي ضعفت بسبب العطلات في الصين وهونغ كونغ، ارتفع أوسع مؤشر MSCI لأسهم آسيا والمحيط الهادئ خارج اليابان (.MIAPJ0000PUS) بنسبة 1 ٪ ، بقيادة مكاسب بنسبة 2.5 ٪ في أستراليا.

وارتفع مؤشر نيكي الياباني (.N225) بنسبة 2.6٪ بعد أن انجرف الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى في أسبوعين تقريبًا عند 1.1343 دولارًا ، مما جعله يرتد الآن بنسبة 10 ٪ تقريبًا من أدنى مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت خطط التخفيضات الضريبية غير الممولة العنان للفوضى على الأصول البريطانية.

وقال جون بريجز ، رئيس قسم الاقتصاد واستراتيجية الأسواق في NatWest Markets: 'لن يكون للتحول ... تأثير كبير على الوضع المالي العام في المملكة المتحدة من وجهة نظرنا'.

واضاف "لكن اعتبر المستثمرون ذلك بمثابة إشارة إلى أن حكومة المملكة المتحدة يمكنها وعلى الأقل مستعدة جزئيًا للتراجع عن نواياها التي أدت إلى اضطراب الأسواق خلال الأسبوع الماضي.'

كما استمد المستثمرون الحماس من الاستقرار في النهاية الطويلة لسوق الذهب ، على الرغم من أن المشتريات الطارئة من بنك إنجلترا كانت متواضعة نسبيًا.

وارتفعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 0.6٪ بعد ارتداد المؤشر (.SPX) بنسبة 2.6٪ خلال الليل.

وأصدر وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج بيانا يعكس التخفيضات الضريبية المزمعة لأصحاب الدخل المرتفع. فهو يشكل ملياري فقط من إجمالي 45 مليار جنيه استرليني من التخفيضات الضريبية غير الممولة التي دفعت سوق الذهب إلى الانهيار الأسبوع الماضي.

وانتعش مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية (.KS11) بنسبة 2.3٪ ، مبتعدًا عن أدنى مستوى في عامين في الأسبوع الماضي ، على الرغم من إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا فوق اليابان لأول مرة منذ خمس سنوات.

وقبل يوم الثلاثاء ، يجتمع بنك الاحتياطي الأسترالي لتحديد أسعار الفائدة مع ميل الأسواق نحو توقع ارتفاع 50 نقطة أساس.

الجنيه الاسترليني



أدى تعافي الجنيه الاسترليني إلى تسوية بعض الأعصاب في سوق العملات ، على الرغم من أن القوة المستمرة للدولار لا تزال تحمل الكثير من العملات الرئيسية بالقرب من أدنى مستوياتها ، كما أن السلطات في جميع أنحاء آسيا على حافة الهاوية.

وعلى سبيل المثال ، وصل الين الياباني إلى 145 ليرة للدولار يوم الاثنين - وهو المستوى الذي دفع إلى التدخل الرسمي الأسبوع الماضي - وكان آخر مرة عند 144.71. كان اليورو عند 0.9823 دولار ، أقوى بنحو ثلاثة سنتات من أدنى مستوى له في الأسبوع الماضي 20 عامًا.

وقامت السلطات الصينية بمناورات لدعم اليوان تتراوح من إشارات قوية بشكل غير عادي إلى السوق إلى الإجراءات الإدارية التي ترفع تكلفة البيع على المكشوف.

قال مايلز وركمان ، كبير الاقتصاديين في ANZ ، 'من المؤكد تقريبًا المزيد من التقلب مع إعادة تركيز أسواق العملات على مخاطر الركود في الولايات المتحدة ، والتي تستمر في النمو' ، مع بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة وهي نقطة البيانات الرئيسية التالية في الأفق.

وتذبذب الدولار الأسترالي حول 0.65 دولار قبل اجتماع البنك المركزي، فيما يجتمع بنك الاحتياطي النيوزيلندي يوم الأربعاء بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5715 دولار.

وارتفعت سندات الخزانة تعاطفًا مع سندات الخزانة البريطانية خلال الليل وانخفض العائد القياسي لأجل 10 سنوات بمقدار 15 نقطة أساس. كان ثابتًا في آسيا عند 3.6387٪ ، بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 4٪ الأسبوع الماضي.

المؤشرات الأخرى لضغوط السوق كثيرة. لا يزال مؤشر التقلب CBOE (.VIX) مرتفعًا وأعلى من 30. وسجلت الأسهم (CSGN.S) وسندات Credit Suisse أدنى مستوياتها يوم الاثنين حيث اجتاحت الأسواق القلق بشأن خطط إعادة الهيكلة للبنك.

وصمد النفط خلال الليل على مكاسبه وسط أنباء عن تخفيضات محتملة في الإنتاج ، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 43 سنتًا إلى 89.29 دولارًا للبرميل.