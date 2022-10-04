إعصار إيان.. 200 ألف بلاغ انقطاع تيار وارتفاع الضحايا إلى 100 بفلوريدا

ارتفع عدد ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا إلى مائة شخص على الأقل، بحسب "سي إن إن".

وأشارت سي ان ان إلى أن الوفيات بين السكان رُصِدت في 10 مناطق على الأقل، وتم تسجيل أكبر عدد من الوفيات، 54 شخصا في منطقة "لي".

وضرب إعصار "إيان" ولاية كارولينا الجنوبية، بعدما تسبب في دمار كبير في فلوريدا يومي الأربعاء والخميس.

وبحسب وسائل إعلام محلية، قد تسبب الإعصار في انقطاع الكهرباء عن 1.9 مليون شخص في ولاية فلوريدا، كما تلقت السلطات المحلية أكثر من 200 ألف بلاغ بانقطاع بانقطاع التيار الكهربائي في ولاية كارولينا الجنوبية يوم الجمعة، و138 ألف بلاغ آخر في ولاية كارولينا الشمالية.

وتم إنقاذ مئات الأشخاص مع قيام أفراد الطوارئ بتفقد منازلَ ومبانٍ غمرتها المياه أو جرفتها المياه بالكامل.

وتم تأكيد ما لا يقل عن 85 حالة وفاة مرتبطة بالإعصار منذ وصول "إيان" ساحل فلوريدا المطل على الخليج يوم الأربعاء، بقوة كارثية كإعصار من الفئة الرابعة، ورياح بلغت أقصى سرعة لها 240 كيلومترًا في الساعة.

وسقط كل الضحايا في ولاية فلوريدا باستثناء أربعة فقط من خارجها.